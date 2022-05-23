Абоненты «Nar» предпочитают цифровые каналы обслуживания

«Nar», продолжающий свою стратегию клиентоориентированности, объявил показатели обслуживания клиентов за первый квартал 2022 года. Подсчеты показывают, что клиенты «Nar» предпочитают пользоваться приложением «Nar+», которое за считанные секунды позволяет выполнять многие важные операции, такие как проверка баланса, активация нового тарифа и выбор интернет-пакета.

Таким образом, по сравнению с прошлым годом использование приложения «Nar+» увеличилось на полмиллиона и составило 6,6 миллионов. При необходимости получения оперативных ответов на вопросы, на помощь абонентам приходит встроенный в приложение онлайн чат. За отчетный период абоненты получили ответы на свои запросы в течение первых 24 секунд.

На фоне, того что абоненты «Nar» предпочитают проводить все больше операций связанных с номерами через приложение, наблюдается снижение количества звонков в Колл-Центры и посещений центров обслуживания «Nar». За первые три месяца 2022 года количество обращений в Колл-Центры 777 и посещений центров обслуживания «Nar» уменьшилось на 17%. 93% запросов, поступивших в Колл-Центр, были решены с первого звонка. 89% посетителей центров обслуживания высоко оценили уровень предоставляемого сервиса.

Azerfon (торговая марка Nar) начала свою деятельность 21 марта 2007 года и за короткое время стала одной из ведущих компаний в сфере телекоммуникаций и мобильной связи в Азербайджане. Nar впервые в стране внедрил технологию 3G и запустил разветвленную сеть 4G. Компания является ведущим оператором мобильной связи в стране по Индексу лояльности клиентов за последние 3 года.