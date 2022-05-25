В Баку в рамках TEKNOFEST стартовал чемпионат Европы по Rocket League (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках впервые проводимого в Баку аэрокосмического и технологического фестиваля "TEKNOFEST Азербайджан", который состоится 26-29 мая, стартовал чемпионат Европы по Rocket League.

В десяти командах представлены 30 участников из Азербайджана, Венгрии, Люксембурга, Монако, Нидерландов, Словакии, Испании, Швеции, Турции и Уэльса.

В общей сложности 21 представитель национальных федераций, включая Европейскую федерацию киберспорта, находится в Баку для наблюдения за соревнованиями.

Отметим, что организаторами чемпионата являются европейская и азербайджанская федерации киберспорта. Кроме того, организационную и финансовую поддержку международному турниру оказывает министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.

TEKNOFEST в Баку будет проведен министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики. В то же время в Баку работает продакшн-офис TEKNOFEST. Полный штат офиса состоит из азербайджанских специалистов.

Мероприятие TEKNOFEST с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), который управляется министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina, в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.

Цель – популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой публике.

Информационное агентство Trend, Day.Az, Milli.Az, Azernews, Eastweststream, Today.Az и Turkic.World являются официальными информационными партнерами TEKNOFEST.