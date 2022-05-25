Скажи привет путешествиям с «Роуминг18»!

«Nar» предлагает разнообразные доступные роуминг пакеты, для того чтобы вы могли оставаться на связи с близкими и пользоваться услугами гибкой мобильной связи.

Если во время вашей поездки вам понадобится больше мобильного интернета, вы можете подключиться к пакету «Роуминг18» и получить 1 ГБ мобильного интернета, а также бесплатную переписку в ​​WhatsApp. Подключиться к пакету «Роуминг 18» можно в приложении «Nar+» из соответствующего раздела или набрав *777#718#YES.

Приложение "Nar+" поможет вам контролировать свой баланс даже за границей; проверить использование интернета, заказать новый интернет пакет, а также осуществить другие операции с аккаунтом.

Отметим, что пакеты можно заказать как до, так и во время поездки. Более подробную информацию о роуминг пакетах вы можете получить на сайте nar.az/roaming-packages.

Azerfon (торговая марка Nar) начала свою деятельность 21 марта 2007 года и за короткое время стала одной из ведущих компаний в сфере телекоммуникаций и мобильной связи в Азербайджане. Nar впервые в стране внедрил технологию 3G и запустил разветвленную сеть 4G. Компания является ведущим оператором мобильной связи в стране по Индексу лояльности клиентов за последние 3 года.