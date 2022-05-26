Проект "Цифровой Шелковый Путь": реализация продолжается (ФОТО)

В Азербайджане, являющимся энергетическим и транспортным центром региона, продолжается реализация крупных инфраструктурных проектов в целях превращения страны также в цифровой центр.

В этом направлении компания AzerTelecom, входящая в состав NEQSOL Holding, реализует оптоволоконный инфраструктурный проект "Цифровой Шелковый Путь" ("Digital Silk Way"), соединяющий Европу с Азией через Азербайджан. Цель проекта - обеспечение прохождения международных интернет-маршрутов через Азербайджан, развитие информационных технологий и цифровой экосистемы в стране и регионе.

В азербайджанском сегменте проекта начата и интенсивно продолжается работа по прокладке в южном, северном и западном направлениях вдоль железных дорог новой оптоволоконной кабельной линии, соответствующей международным стандартам. В течение первого месяца строительства уже завершено свыше 10% проекта, что охватывает сегмент длиной свыше 110 км. Завершение строительных работ инфраструктурной фазы запланировано на середину 2023 года. На различных стадиях проекта задействованы опытные международные консалтинговые компании (Detecon Consulting, DLA Piper и др.). Создание этой инфраструктуры позволит создать мультитерабитную магистраль в регионе, усилить цифровую инфраструктуру страны.

В рамках Азиатского сегмента проекта "Цифровой Шелковый Путь", согласно подписанному межгосударственному соглашению между Азербайджаном и Казахстаном, продолжается процесс по строительству Транскаспийской оптоволоконной кабельной системы по дну Каспийского моря. Длина кабельной системы по дну Каспийского моря составит 380 км, а скорость передачи информации на первом этапе – 4-6 терабит/с, а в последующий период – свыше 16 терабит/с.

Со стороны “Axiom”, “PwC” и других международных консалтинговых компаний было проведено предварительное техническое обследование морского дна, разработаны технические требования к проекту. Также были определены схема кабельных маршрутов, расположение кабельных станций вдоль побережья Азербайджана и Казахстана, а также выделены средства для реализации проекта. Сформирован консорциум между компаниями-операторами проекта из Азербайджана и Казахстана, в рамках которого процесс создания совместного предприятия завершится на следующей неделе. В то же время завершен тендерный процесс по выбору подрядчика, а также завершаются соответствующие юридические и технические процессы для начала прокладки кабельной системы. Строительство планируется завершить в ближайшие два года. В целях ускорения реализации Транскаспийского проекта были проведены переговоры и достигнуты соответствующие договоренности между компанией AzerTelecom и Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, принята и подписана совместная дорожная карта.

В 2020 году на форуме Global Strategic Infrastructure Leadership Forum в США проект Digital Silk Way (Цифровой Шелковый Путь) был выбран в качестве одного из пяти лучших стратегических инфраструктурных проектов в Азии.

AzerTelecom, входящая в состав NEQSOL Holding, является ведущим оптовым оператором связи в Азербайджане и обеспечивает подключение страны к международной сети интернета.