В Агджабеди открылся обновленный магазин «Nar» (ФОТО)

«Nar», уделяющий особое внимание регионам Азербайджана, открыл обновлённый магазин в Агджабеди. В новом концептуальном магазине клиентам будет проще подключаться к услугам «Nar» и выполнять различные операции по аккаунту.

Основываясь на своей бизнес-политике, ориентированной на клиента, «Nar» продолжает обновлять и открывать новые магазины по всей стране. Эти магазины не только предоставляют абонентские услуги, но и занимаются продажей телефонов и аксессуаров. Обновленные в единой концепции магазины «Nar», предоставляют одинаковую процедуру и обработку запросов каждому посетителю, вне зависимости от местоположения магазина.

Следует отметить, что процесс обновления магазинов, начатый в прошлом году, продолжится и в 2022 году. Подавляющее большинство магазинов, подлежащих обновлению, приходится на регионы.

Azerfon (торговая марка Nar) начала свою деятельность 21 марта 2007 года и за короткое время стала одной из ведущих компаний в сфере телекоммуникаций и мобильной связи в Азербайджане. Компания является ведущим оператором мобильной связи в стране по Индексу лояльности клиентов за последние 3 года.