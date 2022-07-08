На Euronews стартует сериал про гейминг и киберспорт от «Лаборатории Касперского»

9 июля на канале Euronews состоится премьера документального сериала hacker:HUNTER Next Level, созданного «Лабораторией Касперского». Он посвящён геймингу, киберспорту и связанным с ними проблемам безопасности. Сериал состоит из шести эпизодов, в которых рассказывается о фанатах компьютерных игр, киберспортивных игроках и этичных хакерах из США, Великобритании, Швеции, Испании и Индии.

Первый эпизод называется «Золотая лихорадка» (Gold Rush). Он рассказывает, как группа детей со разных уголков Соединённых Штатов заработала миллионы долларов: обнаружив ошибку в игре FIFA EA Sports, они сгенерировали почти неограниченное количество внутриигровой валюты. В серии также представлены подробности судебного разбирательства, целью которого было выяснить, является ли преступлением продажа чего-то, что официально не имеет никакой ценности.

В эпизоде «Карьера мечты» (A Dream Career), исследуется тёмная сторона выдающейся карьеры профессионального киберспортсмена из одной из наиболее успешных киберспортивных организаций Европы: издевательства, домогательства и онлайн-преследование. Дата выхода — 23 июля.

Эпизод «Отрёкшийся» (Forsaken) посвящён теневому сектору игровой индустрии. В нём рассказывается история киберспортсмена, который разрушил надежды своих товарищей по команде на победу в одном из крупнейших киберспортивных турниров Азии. Дата выхода — 6 августа.

В эпизоде Hacking Kids («Взламывая детей») речь пойдёт о детях, чьи игровые аккаунты были взломаны. Дата выхода — 20 августа.

Серия «Это Манфред» (This is Manfred) — о «белом» хакере, который 20 лет занимался взломом видеоигр и изучением их виртуальной экономики, чтобы выяснить, как цифровой гражданин может противостоять тоталитаризму. Дата выхода — 3 сентября.

Заключительный эпизод, «Спидраннинг* во благо» (Speedrunning for Good), посвящен сообществу «спидраннеров», которые ищут недостатки в играх. Это позволяет геймерам быстрее проходить игру и показывать лучший результат. Дата выхода — 17 сентября.

«Люди любят играть, но онлайн-игры не всегда безопасны. Мы познакомились с детьми, которые рассказали, чем обернулась их страсть к геймингу, и молодыми людьми, которые думали, что сделали что-то умное, пока в их дверь не постучали сотрудники ФБР. Мы видели сломленного киберспортсмена. Чем больше мы разговаривали с людьми, тем яснее понимали, что перед игровой индустрией, социальными платформами, ИБ-компаниями и правительствами стоит огромная задача — сделать так, чтобы игры стали безопасными», — рассказывает Райнер Бок, исполнительный продюсер hacker:HUNTER.

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*Спидраннинг — прохождение компьютерной игры на скорость.