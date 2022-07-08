“Nar” поддерживает подростков в выборе здорового образа жизни (ФОТО)

«Nar» продолжает проводить тренировки по боксу для подростков из малообеспеченных семей с целью пропаганды здорового образа жизни. В этом году в тренировках приняли участие 15 подростков, а оператор мобильной связи подарил участникам тренировок боксерское снаряжение необходимое для профессиональных занятий.

Тренировки проводятся под руководством опытных тренеров «Baku Fight Lab», подготовивших чемпионов и призеров мира, Европы и Олимпийских игр в Азербайджане. Это открывает перед молодыми людьми, участвующими в тренировках, большие возможности для построения карьеры профессионального боксера.

Упомянутый тренинг проводится в рамках сотрудничества «Nar» и «Baku Fight Lab». Основной целью тренировок – поддержка подростков из малообеспеченных семей и воспитание здоровых людей для общества, в котором мы живем.

Azerfon (торговая марка Nar) начала свою деятельность 21 марта 2007 года и за короткое время стала одной из ведущих компаний в сфере телекоммуникаций и мобильной связи в Азербайджане. Компания является ведущим оператором мобильной связи в стране по Индексу лояльности клиентов за последние 3 года.