Хотите купить новый смартфон? Остановите свой выбор на новой серии Samsung Galaxy A!

Samsung представила обновленную А-серию, сделав основной акцент на четыре составляющие: яркий экран, качественные камеры, высокопроизводительный процессор и продолжительное время работы без подзарядки. Новинки имеют много общего, но есть некоторые ключевые различия, которые необходимо учитывать при выборе устройства.

Смартфоны выглядят почти одинаково как спереди, так и сзади. У них идентичный выступ камеры, который плавно переходит в модный корпус. Задняя панель имеет шелковисто-матовую текстуру, а по бокам ее обрамляет яркая глянцевая рамка в тон цвета корпуса. Модуль камер не сильно выступает за пределы корпуса, а аккуратно вливается в него.

Одним из важных преимуществ серии, является наличие защиты от пыли и воды по стандарту IP67.. Другой важный момент, «мощная батарея» ёмкостью 5000 мА·ч, которая позволят вам вести активный образ жизни в течении всего дня и даже больше. А быстрая зарядка на 25 Вт доступна на всех 3х моделях. На всех смартфонах есть также возможность расширения памяти до 1Тб за счет MScard. При этом слоты под карты не гибридные, не придется выбирать между второй симкой и дополнительной памятью. Выпускаются две версии моделей на 6 или 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ внутренней памяти.

Давайте рассмотрим, что именно «прячется» под блоком камер на смартфонах:

Galaxy A73 – 108 МП (основной модуль камеры) + 12 МП (ультраширокоугольный) + 5 МП (датчик глубины) + 5 МП (макро). Фронтальная камера 32 Мп

Galaxy А53 – 64 МП (основной модуль камеры) + 12 МП (ультраширокоугольный) + 5 МП (датчик глубины) + 5 МП (макро). Фронтальная камера 32 МП.

Galaxy А33 — 48 МП (основной модуль камеры) + 8 МП (ультраширокоугольный) + 2 МП (датчик глубины) + 5 МП (макро). Фронтальная камера 13 МП.

Смартфоны действительно оснащены впечатляющим набором камер. Благодаря такому блоку объективов, вы сможете снимать и при ярком солнце и темной ночью, а фотографии всегда будут получаться яркими и четкими.

Раньше в солнечный день было трудно увидеть, что происходит на экране смартфона, но интеллектуальный алгоритм на новой серии Galaxy A разработан таким образом, чтобы дисплей отображался с высокой детализацией даже на улице. Супералгоритм, анализирует изображение на экране и выдает четкую картинку, таким образом, смартфоны серии оснащены:

Galaxy A73 — 6,7 дюйма. Super AMOLED Plus, 120 Гц, 1080 x 2400 точек, Corning Gorilla Glass 5, сканер отпечатка пальца под экраном

Galaxy А53 – 6,5 дюйма, Super AMOLED, 120 Гц, 1080 x 2400 точек, Corning Gorilla Glass 5, сканер отпечатка пальца под экраном

Galaxy A33 – 6,4 дюйма, Super AMOLED, 90 Гц, 1080 x 2400 точек, Corning Gorilla Glass 5, сканер отпечатка под экраном

«Мы считаем, что каждый заслуживает возможности ощутить положительное влияние мобильных технологий на свою жизнь, — сказал Т. М. Ро, президент и руководитель направления MX (Mobile eXperience) Samsung Electronics. «С последним выпуском серии Galaxy A мы предлагаем пользователям возможность насладиться инновационным мобильным опытом Galaxy по отличной цене». И действительно, новые смартфоны не только «красивые», но также оснащены мощным чипсетом, который улучшит опыт использования смартфоном среднего ценового сегмента. Если на двух младших моделях установлен один и тот же процессор, то на старшей модели чипсет отличается:

Galaxy A73 - Процессор Snapdragon 778G

Galaxy А53 - Процессор Exynos 1280

Galaxy A33 - Процессор Exynos 1280

Смартфоны серии Samsung Galaxy A уже доступны к продаже в Азербайджане. Дополнительную информацию о новейших девайсах серии Galaxy A можно получить на официальном сайте компании Samsung, а также в сети магазинов: Baku Electronics, Irşad, Kontakt Home, Maxi.az, Soliton, World Telecom и Optimal.