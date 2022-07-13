Идут с Востока: новая кибергруппа атакует промышленность и системы управления умными зданиями

Эксперты Kaspersky ICS CERT обнаружили атаки неидентифицированной китайскоговорящей кибергруппы, нацеленные на телекоммуникационные, производственные и транспортные организации в Пакистане, Афганистане и Малайзии. Впервые атаки были зафиксированы в середине октября 2021 года. Бэкдор ShadowPad был обнаружен на нескольких системах АСУ в Пакистане, в частности рабочих станциях инженеров систем управления зданиями. Для получения первоначального доступа в некоторых случаях использовалась уязвимость в Microsoft Exchange.

В исследованной серии атак внимание экспертов привлекла компрометация рабочих станций инженеров систем автоматизации зданий. И дело не только в том, что такое редко наблюдается в целевых атаках.

Система управления зданием — интересная цель для некоторых злоумышленников, ведь она может включать в себя управление различными функциями жизнеобеспечения, такими как электроснабжение, отопление, освещение, кондиционирование и вентиляция, и часто бывает интегрирована с системами, реализующими функции обеспечения физической безопасности здания, например видеонаблюдения и контроля доступа.

Однако стоит иметь в виду, что, получив над ней контроль, атакующий может проникнуть и в другие информационные системы, развёрнутые на объекте, относящиеся как к IT-, так и к OT-сегментам. На практике очень часто эти системы могут не быть изолированы друг от друга в необходимой степени.

Несмотря на то, что основной инструмент — бэкдор ShadowPad — весьма часто используется различными продвинутыми китайскоговорящими кибергруппами, в исследованных атаках злоумышленники использовали весьма уникальный набор тактик и техник, который не позволяет с достаточной надёжностью отнести их к какой-либо из широко известных групп.

В некоторых случаях в качестве первоначального вектора использовалась известная уязвимость в Microsoft Exchange. Команды для сбора информации и продвижения в сети злоумышленники вводили сначала вручную, затем автоматизировали отработанную в ручном режиме последовательность действий.

«Системы управления зданиями редко становятся мишенями атак APT-групп. Однако они могут быть ценным источником строго конфиденциальной информации, и из них злоумышленники могут проникать и в более тщательно охраняемые области инфраструктуры атакованного объекта. Поскольку такие атаки могут развиваться быстро и в различных направлениях, их нужно детектировать на самых ранних этапах. Наш совет — вести постоянное наблюдение за системами управления зданиями в критических секторах», — комментирует Кирилл Круглов, эксперт команды Kaspersky ICS CERT.

Более подробно об этих атаках можно прочитать в отчёте.

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