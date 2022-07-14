Смартфоны серии Galaxy S22 - сделай ночные съемки ярче!

Смартфоны серии Galaxy S22 во истину можно назвать экспертом ночных съемок.

За счет нескольких объективов качество фотографий, снятых на смартфоны этой серии, почти ничем не уступают профессиональным. Так, в смартфонах серии Galaxy S22 используются технологии Larger Pixel и Pixel Binning: они объединяют нескольких пикселей в один для поглощения большего количества света. Это позволяет снизить уровень шума и поучить более яркие и детализированные фотографии и видео даже при ночной съемке. Камеры с высоким разрешением тут оснащены чувствительным пиксельным сенсором, а искусственный интеллект обеспечивает почти мгновенную обработку кадра. И вы получите четкие снимки без отражения или бликов, даже если сделаете их в темноте.

На смартфонах также установлено множество других новых технологий позволяющих гарантировать эффективные съемки, даже в условиях плохой освещенности.

Например, технология Super HDR поддерживает в 64 раза больше цветов, что обеспечивает более реалистичное изображение за счет оптимизации цветового контраста. Эта функция анализирует движение объекта и визуальные шумы, чтобы вы могли снимать более четкие видео и получать отличное изображение при любом освещении. Также камера смартфонов серии Galaxy S22 поддерживает технологию Adaptive Pixel. Камера определяет степень освещения и подстраивается под его изменение:

переходит из режима высокого разрешения в сверхчувствительный режим 12МП

делает снимок в обоих режимах одновременно и объединяет в одно высокодетализированное и яркое изображение.

Необходимо отметить, что с момента выхода Galaxy S22 компания радует пользователей по всему миру интересными мероприятиями, от участия в фестивалях до ночной съемки исторических достопримечательностей — Samsung стремится показать передовые возможности серии Galaxy S22 максимально наглядно.

Например, в Перу Samsung организовала ночную экскурсию по столице страны Лиме, где участники мероприятия фотографировали аутентичную архитектуру города на Galaxy S22 в режиме ночной съемки. Мероприятие позволило не только оценить по достоинству возможности камеры серии Galaxy S22, но и насладиться красотой города в темное время суток.

Также бренд участвовал на фестивале латиноамериканской и мировой музыки Lollapalooza, в Бразилии и стал частью авангардного фестиваля Европы C2C. Во время последнего визуальный дизайнер Weirdcore создал иммерсивную художественную инсталляцию, в которой сочетаются темный фон и яркие лучи света.

Серия смартфонов Samsung Galaxy S22 даже пролила свет на работы известного граффити-художника Fat Cap Sprays, которые всегда привлекают внимание. Творческий процесс автора давно был окутан тайной, так как свое искусство Fat Cap Sprays создавал именно ночью. Благодаря сотрудничеству с Samsung художник смог снять процесс создания нового граффити от начала до конца - для этого использовалась технология съемки в условиях низкого освещения Nightography, реализованная в серии Galaxy S22.

Дополнительную информацию о новейших девайсах серии Galaxy S22 можно получить на официальном сайте компании Samsung, а также в сети магазинов: Baku Electronics, Irşad, Kontakt Home, Maxi.az, Soliton, World Telecom и Optimal.