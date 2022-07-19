«Лаборатория Касперского» представляет новое поколение шлюзов для защиты индустриального интернета вещей

На международной промышленной выставке «Иннопром» «Лаборатория Касперского» представила новое решение для защиты индустриального интернета вещей — шлюз Kaspersky IoT Secure Gateway 1000. Кибериммунный, то есть устойчивый к подавляющему большинству видов кибератак, продукт предназначен для использования в различных областях: промышленности, энергетике и системах умных городов, включая дорожную инфраструктуру, системы видеонаблюдения и ЖКХ.

Шлюз позволяет подключать устройства интернета вещей к облакам и строить сквозные цифровые бизнес-сервисы на доверенных данных. Благодаря специальной методологии разработки на базе операционной системы KasperskyOS продукт обладает исходной безопасностью и обеспечивает защиту IoT-инфраструктуры от кибератак.

По данным аналитического агентства ARC Advisory, мировой рынок шлюзов данных (подобных Kaspersky IoT Secure Gateway 1000) будет активно развиваться. Число шлюзов с сетевой/кабельной передачей данных уже в этом году составит более миллиона (1 014 300 устройств) и будет ежегодно расти на 20%; для шлюзов с сотовой передачей данных эти показатели составят, соответственно, почти полмиллиона (475 тысяч штук) и 12%. В сумме за этот год таких устройств в мире будет почти полтора миллиона. На российском рынке индустриальные шлюзы тоже востребованы: на сегодняшний день «Лаборатория Касперского» оценивает их количество минимум в 77,5 тысяч устройств и прогнозирует ежегодный рост около 15%.

Kaspersky IoT Secure Gateway 1000 работает на аппаратной платформе Advantech UTX-3117 под управлением операционной системы KasperskyOS. В нём реализован подход secure-by-design, при котором безопасность закладывается на стадии проектирования. KISG 1000 защищает от различных видов атак: сетевых, DDoS, MITM* («человек посередине»), действуя по принципу Default Deny (запрет по умолчанию). В состав продукта входит технология обнаружения и предотвращения вторжений, которая распознаёт и блокирует вредоносную активность.

Шлюз Kaspersky IoT Secure Gateway 1000 помогает администраторам контролировать, что происходит в инфраструктуре интернета вещей. Он обнаруживает и классифицирует все устройства, которые пытаются к ней подключиться. Управление событиями безопасности шлюза происходит через консоль централизованного управления Kaspersky Security Center. KISG 1000 поддерживает протоколы Syslog и MQTT, позволяющие передавать информацию об инцидентах во внешние системы, такие как SIEM или облачные платформы.

«Согласно исследованию Gartner, 61% организаций демонстрируют высокий уровень зрелости при использовании интернета вещей: компании осознают важность развёртывания IoT-решений в связке с корпоративной IT-стратегией. Однако учитывая разнообразие устройств интернета вещей и риски их применения, традиционных подходов к безопасности технологий не всегда достаточно — бизнесу требуются специализированные решения, — комментирует Андрей Суворов, руководитель направления по развитию бизнеса на базе операционной системы KasperskyOS „Лаборатории Касперского“. — Компания считает защиту IoT/IIoT одним из ключевых направлений развития и перспективным рынком. Поэтому была создана дочерняя компания Апротех. Это технологический партнёр „Лаборатории Касперского“, совместно мы создаем на базе операционной системы KasperskyOS линейку кибериммунных продуктов Kaspersky IoT Infrastructure Security, в которую вошёл и шлюз Kaspersky IoT Secure Gateway 1000».

«Kaspersky IoT Secure Gateway 1000 — это новый инструмент для киберзащищённой цифровой трансформации предприятий в промышленности и других отраслях. С ним можно безопасно подключать оборудование к информационным системам, доверенным образом передавать на аналитические платформы данные и при этом не переживать за надёжность IoT-инфраструктуры, которая защищена на уровне шлюза. KISG 1000 — ключевой компонент сквозных цифровых сервисов, позволяющих компаниям видеть реальную картину производств, эффективнее управлять оборудованием, предотвращать нештатные ситуации и строить новые бизнес-модели, вступая в эпоху Индустрии 4.0», — рассказывает Максим Карпухин, генеральный директор НПО «Адаптивные промышленные технологии» (Апротех, дочернее предприятие «Лаборатории Касперского», развивающее IoT-продукты на базе KasperskyOS).

Больше информации о решениях «Лаборатории Касперского» для защиты интернета вещей можно найти на странице: https://os.kaspersky.ru/solutions/kaspersky-iot-infrastructure-security/.

Узнать о возможностях применения шлюзов Kaspersky IoT Secure Gateway для кибербезопасной цифровой трансформации можно на официальном сайте Апротех: www.aprotech.ru.

Кибериммунитет и KasperskyOS

Кибериммунитет — это «врождённая» защищённость IT-системы, её способность противостоять кибератакам без использования дополнительных средств безопасности. Подавляющее большинство видов атак на кибериммунную систему неэффективно и не может повлиять на выполнение ею критических функций.

«Лаборатория Касперского» разработала кибериммунный подход к созданию IT-решений, а также собственную операционную систему KasperskyOS — платформу для разработки кибериммунных продуктов. Такие продукты востребованы в отраслях, где существуют повышенные требования к кибербезопасности, надёжности и предсказуемости работы IT-систем — в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, системах умного города.

«Лаборатория Касперского» — международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 года. Глубокие экспертные знания и многолетний опыт компании лежат в основе защитных решений и сервисов нового поколения, обеспечивающих безопасность бизнеса, критически важной инфраструктуры, государственных органов и рядовых пользователей. Обширное портфолио «Лаборатории Касперского» включает в себя передовые продукты для защиты конечных устройств, а также ряд специализированных решений и сервисов для борьбы со сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами. Технологии «Лаборатории Касперского» защищают более 400 миллионов пользователей и 240 тысяч корпоративных клиентов во всём мире. Подробнее на www.kaspersky.ru.

НПО «Адаптивные промышленные технологии» (Апротех) — дочерняя компания «Лаборатории Касперского», помогающая предприятиям эффективно и безопасно пройти цифровую трансформацию 4.0. Этому способствуют передовые кибериммунные IoT-шлюзы компании, которые организуют транспорт данных в сквозных цифровых сервисах, разрабатываемых совместно с партнёрами для решения бизнес-задач заказчиков. Услуги Апротех, в числе которых консалтинг и аудит, исследовательские работы и обучение, упрощают кибербезопасный переход к новым технологиям.

* Их суть в том, что злоумышленник «пропускает» веб-трафик жертвы «через себя», посредством специального промежуточного узла, о котором жертва не подозревает.