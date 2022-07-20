Не верь глазам своим: чем дипфейки опасны для бизнеса и как распознать лица-подделки

Все больше компаний сообщают о соискателях, которые проходят интервью на работу с использованием дипфейков – реалистичных аудио- или видеоподмен, созданных с помощью нейросетей. Так, самозванцы используют видеоизображения и украденные личные данные и выдают себя за кого-то другого, чтобы получить удаленную должность в сфере информационных технологий. При этом наём дипфейка может привести к серьезным проблемам, ведь «поддельный» сотрудник может получить доступ к конфиденциальной корпоративной информации и данным клиентов.

Дипфейк – технология замены лиц на видео, получившая распространение с развитием нейросетей. Известны видеоролики с поддельным Бараком Обамой или лже-Марком Цукербергом. С помощью фейковых записей злоумышленники могут обманывать биометрические тесты, используемые банками и криптовалютными биржами для проверки личности пользователей с целью отмывания денег. Также они могут быть использованы для целевого фишинга. Злоумышленники могут имитировать руководителей компании, чтобы завоевать доверие человека, и обманом заставить его передать конфиденциальные данные, деньги или доступ к инфраструктуре организации. В одном из таких случаев преступникам удалось получить 35 млн долларов, подделав голос директора компании. А в Англии и Гонконге злоумышленники использовали голосовой дипфейк, выдавая себя за должностных лиц соответствующих организаций, чтобы заставить компании переводить средства.

Как распознать дипфейк?

Пока что признаки фальшивки как правило видны невооруженным глазом. Стоит обращать внимание на:

неплавные движения;

специфическое освещения в соседних кадрах;

несоответствие цвета кожи, различия в ее оттенках;

почти полное отсутствие моргания;

плохая синхронизация движения губ с речью;

плохо прорисованные волосы, несоответствие формы лица.

Несмотря на то, что пока внимательный глаз скорее всего сможет различить подделку, стоит помнить, что по мере совершенствования технологий люди будут все реже распознавать обман. Поэтому важно уже сейчас обучать сотрудников.

«Чтобы свести к минимуму вероятность найма “фальшивого” сотрудника, работодателю стоит разбить собеседование на несколько этапов, в каждом из которых могут участвовать не только менеджеры по персоналу, но и будущие коллеги, которым предстоит работать с новым сотрудником. Чем большее количество участников вы привлечете, тем выше станут шансы обнаружить что-нибудь необычное или подозрительное, – говорит Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане. – Более того, стоит в целом повышать уровень своей цифровой грамотности и следить за сохранностью своих данных. Ведь на основе утекшей или сворованной информации, например, паспорта, также можно создать дипфейки».

Как бороться с дипфейками?

Что делать, чтобы свести к минимуму шансы быть обманутыми дипфейками?

Проинформировать своих сотрудников, как устроены дипфейки, как их распознать и с какими потенциальными рисками они связаны;

Повышать медиаграмотность сотрудников и пользоваться достоверными источниками информации;

Соблюдать основы безопасности и следовать правилу «доверяй, но проверяй», критически подходить к голосовой почте и видеозвонкам;

Установить надежное решение для кибербезопасности. Например, Kaspersky Endpoint Security Cloud поможет в случае, когда качественный дипфейк пытается убедить сотрудника загрузить вредоносные файлы или перейти по подозрительным ссылкам.

Если же хакеры начнут активно использовать дипфейки для проникновения в домашние и корпоративные сети, соблюдение базовых правил кибербезопасности станет важнейшим фактором в минимизации рисков: