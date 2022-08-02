В Баку стартовала международная стартап-программа Climate Launchpad

В течение 4-х этапов 9 азербайджанских стартапов будут соревноваться за победу в глобальной программе.

Сообщаем, что при партнерстве с Агентством инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта, а также при организационной поддержке инновационного центра «Social Innovation Lab», была запущена национальная стадия Climate Launchpad 2022 - крупнейшей в мире программы акселерации cleantech (чистые технологии).

Стартапы Aqua Trap, Ateshgah, Ecoprint, GreenPack, OchseMoto, PORESO, Recepta, RestyIEarth и eHelpers, участвовавшие в 6-недельных коуч-сессиях, готовятся к финалу при практической работе на 6 важных модулях Climate Launchpad, определенных местными экспертами.

Отметим, что в декабре текущего года команды выступят с презентациями перед жюри, чтобы занять призовые места национального первенства и выйти на региональный этап. В общей сложности, коллективы из более чем 50 стран-участниц международной программы, занявшие первые 3 места в национальном отборе, будут соревноваться за попадание в региональный финал, который пройдет в сентябре 2022 года.

На последнем этапе под названием «Мировой финал» стартапы представят свои инновационные решения ведущим европейским инвесторам и предпринимателям. Победители финала получат денежный приз в размере 10 000 евро за I место, 5 000 евро за II место и 2 500 евро за III место. Также 16 лучших стартапов будут приняты в 6-месячную программу Global Climate Launchpad Accelerator.

Агагусейн Ахмедов – советник Агентства инноваций и цифрового развития, сказал о вышеупомянутом проекте следующее:



«Приятно, что в то время, когда внимание всего мира приковано к решению экологических проблем, азербайджанская молодежь выдвигает новаторские идеи, направленные на защиту нашей планеты. Чистые технологии, их стимулирование и применение – это отрасль с достаточным потенциалом развития, способная в долгосрочной перспективе внести существенный вклад как в экономику, так и в окружающую среду. Мы надеемся, что эта программа поможет местным стартапам выстроить надежные и успешные стратегии международной экспансии».

Отметим, что за последние 4 года в программе Climate Launchpad, в которой приняли участие более 50 стран, ежегодно участвовали 13 стартапов из Азербайджана, и, в общей сложности, 52 наших стартапа успешно завершили акселерационную программу. Всего за последние 4 года на «Мировом финале» Азербайджан представляли 12 стартапов. В 2017 году стартап CO2Catalyser, став победителем национального первенства, на «Мировом финале» также смог стать одним из 15 лучших стартапов среди 105.