Logitech и Tencent выпустят портативную консоль для облачных игр

Tencent Games и Logitech G объявили о партнерстве с целью разработки портативной консоли для облачного гейминга. Устройство будет совместимо с такими сервисами как NVIDIA GeForce Now и Xbox Cloud Gaming, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

За разработку консоли отвечает Logitech, в то время как Tencent — за программное обеспечение. Выход портативной игровой приставки намечен до конца 2022 года.

Более подробные детали остаются в секрете — дизайн, технические характеристики и стоимость будущей консоли не раскрываются. Не исключено, что Logitech и Tencent представят консоль под управлением операционной системы Android с поддержкой сетей пятого поколения.

Logitech — это швейцарская компания, популярный производитель компьютерной периферии и аксессуаров для геймеров, основанная в 1981 году.

Tencent — частная китайская инвестиционная холдинговая компания, основанная в 1998 году, в состав которой входит Tencent Games, Riot Games и другие.