4 причины приобрести Samsung Galaxy Z Fold4 и Galaxy Z Flip4

Новые девайсы Samsung – смартфоны Galaxy Z Fold4 и Galaxy Z Flip4 – вызвали огромный ажиотаж у любителей смартфонов. Сегодня мы представим вам четыре причины, по которым вам обязательно стоит их приобрести и прочувствовать новые технологии на себе.

Самовыражение



Для каждого из нас смартфон это не только средство связи, но и возможность для самовыражения. Так, Galaxy Z Fold4 делает потрясающие фото и видео, благодаря обновленному широкоугольному 50 МП объективу и 30-кратному объективу Space Zoom. Разнообразные режимы камеры разработаны специально для использования преимуществ уникального форм-фактора для повышения гибкости съемки. А благодаря увеличенному размеру пикселя, повышенной на 23% яркости матрицы и улучшенной вычислительной мощности пользователи могут делать потрясающие снимки даже ночью.





Что касается Galaxy Z Flip4, то благодаря более тонкому шарниру, прямым краям, контрастному затемненному заднему стеклу и глянцевой металлической рамке, корпус получил изысканный дизайн. Пользователи могут полностью кастомизировать Galaxy Z Flip4, как внутри, так и снаружи: выбрать стильную тему Galaxy на внешнем и основном экранах и дополнить ее подходящими пользовательскими шрифтами, иконками и дизайном. Кроме того, пользователи могут украсить свой внешний экран одной из множества новых вариаций часов, выбрать свой фон в любом доступном формате, включая изображения, GIF и даже видео.





Надежность и прочность



Samsung продолжает применять инновационные подходы, преодолевая вызовы, чтобы обеспечить высокий уровень прочности и надежности аппаратов, который ожидают пользователи. Благодаря алюминиевым рамкам Armor Aluminum и крышке шарнира, а также эксклюзивному стеклу Corning® Gorilla® Glass Victus®+, смартфоны Galaxy Z Flip4 и Galaxy Z Fold4 являются нашими самыми прочными складными устройствами. Прочность панели главного экрана также повышена, благодаря оптимизированной структуре слоев, что позволяет уменьшить повреждения от внешних ударов. Кроме того, Galaxy Z Flip4 и Galaxy Z Fold4 обладают защитой от воды стандарта IPX8, поэтому пользователи могут не беспокоиться, если попадут под дождь.



Долговечность



В случае с Galaxy Z Fold4, Samsung уделил еще больше внимания своей работе в области усовершенствования шарнира, отвечающего за трансформацию из смартфона в планшет. Оптимизация позволила добиться беспрецедентной надежности конструкции, что показало тестирование, включившее в себя 200 000 складываний и раскладываний.

Что касается Galaxy Z Flip4, Samsung утверждает, что также может выдержать «200 000 складываний до отказа», что соответствует 100 складываниям каждый день в течение примерно пяти лет. Несмотря на плавное открытие, шарнир имеет достаточное сопротивление, чтобы не чувствовать себя хлипким. Сопротивления также достаточно, чтобы держать устройство развернутым под разными углами.

Мультифункциональность и продуктивность



Делать групповые селфи под разными углами на Galaxy Z Flip4 теперь гораздо легче вместе с FlexCam. Для этого надо просто сложить новый Galaxy Z Flip4 и активировать FlexCam. Благодаря партнерству Samsung с Meta, FlexCam оптимизирован для самых популярных социальных платформ, включая Instagram, WhatsApp и Facebook. С помощью Galaxy Z Flip4 вы можете делать высококачественные селфи прямо с внешнего экрана, используя основную камеру с обновленной функцией Quick Shot. Начните высококачественную видеосъемку в режиме Quick Shot, а затем плавно переключитесь в режим Flex, чтобы продолжить запись без остановки видео, – то что нужно для создателей современного контента.



Тем временем, в случае с Galaxy Z Fold4, партнерство Samsung с Google и Microsoft выводит многозадачность на новый уровень. Приложения Google, включая Chrome и Gmail, теперь поддерживают функцию drag-and-drop, позволяя пользователям быстро копировать и вставлять ссылки, фотографии и многое другое из одного приложения в другое. А с помощью Google Meet пользователи теперь могут общаться с большим количеством людей, занимаясь любимыми делами совместно, например смотреть видео на YouTube или играть в мобильные игры во время видеозвонка. Полный пакет Microsoft Office и Outlook используют преимущества гибкого дисплея, предоставляя больше информации на экране и ускоряя взаимодействие с контентом.



…и еще одна причина



Каждый, кто приобретет новые девайсы у дистрибьюторов Samsung Azerbaijan до 11 сентября, получит эксклюзивную гарантию Samsung Care+.

Samsung Care+ это дополнительная защита устройства за пределами действия стандартной гарантии с возможностью выбора программы с защитой от механических повреждений дисплея со сроком действия до одного года. Поддержка и обслуживание осуществляются специалистами сети авторизованных сервисных центров и единой службы поддержки Samsung. Благодаря этой гарантии, вы заплатите только за сервисное обслуживание, а не запчасти.

Более подробно о новых девайсах Samsung можно узнать на официальном сайте Samsung Azerbaijan – www.samsung.com/az.