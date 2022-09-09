В Лачине запущена радиотелевизионная станция - министерство (ФОТО) (Дополнено)

добавлены подробности, первая версия вышла в 17-09

БАКУ /Trend/ - В Лачине сдана в эксплуатацию радиотелевизионная станция, сообщили в пятницу Trend в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

"Девятого сентября в рамках реконструкции сети радиотелевизионного вещания на освобожденных территориях в Лачине запущена радиотелевизионная станция. С этой целью были задействованы 20-метровая башня и техническое здание. В результате обеспечена трансляция восьми телеканалов (АзТВ, Культура, Спорт Азербайджан, Общественное ТВ, Азад Азербайджан, Хазар, CBC, Real) в цифровом формате, а также азербайджанского радио в близлежащих к Лачину селах Шушинского и Губадлинского районов", - сказали в министерстве.

Было отмечено, что в будущем планируется провести работы по расширению инфраструктуры и вещания на станции.