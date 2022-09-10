С поддержкой «Nar», 10 абитуриентов стали студентами

Все школьники участвующие в проекте «Построй свое будущее!», в рамках которого «Nar» финансировал расходы на подготовку в вузы, получили звание студентов. «Nar» поздравляет школьников со 100% результатом и желает им удачи в будущих учебных начинаниях.

Следует отметить, что проект «Построй свое будущее!», выявляет учащихся 11-х классов, желающих продолжить обучение, и организует для них различные тренинги, поездки и мероприятия, направленные на подготовку к поступлению в университет, психологическую поддержку и личностное развитие. Проект «Построй свое будущее!», действующий при поддержке Министерства науки и образования и ряда компаний, имеет своей целью - поддержку молодых людей из малообеспеченных семей, имеющих желание и потенциал учиться в получении высшего образования.

«Nar» постоянно реализует проекты в направлении поддержки науки и образования. Ознакомиться с проектами, осуществляемыми мобильным оператором в рамках корпоративной социальной ответственности, можно на странице nar.az/projects.

В настоящее время "Nar" предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Мобильный оператор придерживается своей стратегии клиентоориентированности и предоставляет превосходный сервис по доступной цене.