Baku Network Innovation Summit: роль ИТ-инфраструктуры и интеллектуальных IP-сетей в успешной цифровизации государства и общества в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 6 сентября в Баку состоялся Network Innovation Summit организованный компанией Huawei, на котором ведущие международные эксперты обсудили роль ИКТ-инфраструктуры и интеллектуальных IP-сетей.

Представители крупнейших операторов связи, ИКТ-компаний Азербайджана, именитые отраслевые эксперты и ключевые специалисты компании Huawei собрались на мероприятии, чтобы поделиться своими идеями о новых глобальных тенденциях и перспективах внедрения лучших практик в построении ИКТ-инфраструктуры.

В последние годы развитие цифровых технологий в Азербайджане ускоряется – в том числе за счет активной позиции государства во внедрении электронных услуг для граждан на базе собственной облачной инфраструктуры, построения оптической сети домашнего доступа в Интернет в масштабах всей страны, расширения номенклатуры современных мобильных и фиксированных услуг в портфеле операторов связи.

«Цифровая трансформация уже стала общей тенденцией во всем мире. Являясь ведущим мировым поставщиком в данной сфере, мы хотели бы совместно разработать план будущего цифрового общества, сотрудничая с передовыми операторами, предприятиями и консалтинговыми институтами в отрасли, чтобы поделиться нашим видением будущего сетевых инноваций и тем, как оно будет освещать путь цифровой трансформации. » - отметил в своем выступлении, генеральный директор представительства Huawei в Азербайджане Девид Сюхуэй.

Дэвид Сюхюэй, генеральный директор офиса Huawei в Азербайджане

Президент отдела сетевого маркетинга и продаж Huawei Гэри Лу поделился своими идеями о «Network 2030» и о том, как удовлетворить постоянно растущие запросы бизнеса. Гэри Лу отметил, что к 2030 году глобальные соединения достигнут 200 миллиардов, а среднемесячное использование данных в беспроводных сотовых сетях на человека возрастет до 600 Гб. «IP-сеть — это основа для соединения всего», — добавил президент.

Старший консалтинговый менеджер IDC Василий Пименов поделился свежими мировыми трендами, которые открывают новые возможности для операторов связи и ставят перед инфраструктурой новые задачи. «Люди остаются основными драйверами интернет-трафика. Объем трафика и потребления в основном регулируется людьми. А в ближайшем будущем никаких изменений в данной схеме не будет наблюдаться. Люди используют Интернет в основном для стриминга, общения в социальных сетях, обмена мгновенными сообщениями и игр. Отсюда и можно предложить, что все вышеперечисленное и есть - тенденция будущего», — отметил Пименов.

Исполняющий обязанности начальника отдела информационных технологий Baktelecom Асим Намазов рассказал о принципах построения IP-сетей и поделился своим мнением о влиянии требований стандартов мобильной связи 5G на принципы построения IP-инфраструктуры компании. «Технология 5G будет основной движущей силой, которая внесет свой вклад в мировой ВВП,» сказал Асим Намазов.

Исполняющий обязанности начальника отдела информационных технологий Baktelecom Асим Намазов

В ходе панельных дискуссий с участием представителей Aztelekom, IDC и Huawei были затронуты вопросы развития и эксплуатации IP-сетей, внедрения SRv6 и концепции слайсинга, роли автоматизации в управлении сетями.

«Единственным фактором, который будет стимулировать рынок для внедрения новых сетевых технологий в Азербайджане, будет сеть 5G, которая появится в стране через два-три года. Это создаст дополнительные проблемы для мобильных сетей», - отметил представитель Aztelekom, Давид Мамедов.

Участники также поделились своим мнением об услугах и проблемах, связанных с работой операторских сетей в Азербайджане. Во второй части форума представитель компании AS Group рассказал о концепции «Умных деревень» и перспективах их внедрения на примере поселков в Агалинском и Зангиланском районах. «Все здания были спроектированы и построены современным ресурсосберегающим методом, который уменьшает углеродный след. А для снабжения умной деревни водопроводной и поливной водой используется гравитационная система. В «умных деревнях», также будет внедрена экологически чистая система обращения с отходами».»

Старший продукт-менеджер Huawei Константин Кузьмин поделился новыми тенденциями в области обработки данных и передовыми IP-решениями для сетей компаний.

Третью часть конференции открыла секция, посвященная развитию сетей домашнего доступа в Интернет. Вещущий эксперт Huawei Eurasia Павел Сиротинкин рассказал о революционной концепции быстрого и эффективного построения оптических сетей до квартир абонентов по технологии Digital Quick ODN, а также оптимизации внутридомовых Wi-Fi сетей для повышения скорости и качества доступа в Интернет с использованием мобильных приложений оператора, расширения покрытия дополнительными точками доступа с подключением их по Wi-Fi или оптикой в рамках концепции Fiber-to-the-Room.

Инженер линейки оптических продуктов Huawei Джеки Хуанг в формате видеоконференции продемонстрировал лабораторное тестирование устойчивости новых элементов оптической сети к экстремальным механическим и климатическим воздействиям.

В завершении конференции старший менеджер по продуктам Huawei Eurasia Илья Хмыров поделился трендами построения высокоскоростных полностью оптических транспортных сетей DWDM/OTN и внедрением концепций Green Agile Optical Network и автономного управления сетями ADN. Он рассказал, как можно максимизировать пропускную способность оптоволокна, снизить удельную стоимость на бит и мощность на Гбит/с, включая упрощение сети и способы реализации концепции «зеленого» мира.

Вот уже 18 лет компания Huawei работает в Азербайджане, способствуя развитию ИКТ-инфраструктуры в тесном сотрудничестве с местными сетевыми операторами и партнерами по экосистеме.

Учитывая глобальный опыт по развитию сетей связи и цифровизации различных сфер экономики, компания планирует и далее проводить форумы для обсуждения приоритетных вопросов цифрового развития и организовывать мероприятия для специалистов сферы с целью обмена экспертным мнением. Так, в ближайшее время в Баку состоится 2022 Партнерская конференция в Азербайджане.