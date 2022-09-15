Вкалывают роботы, счастлив человек: что будет происходить с технологиями дальше

На Kaspersky CyberSecurity Weekend* в Хакасии «Лаборатория Касперского» представила прогнозы об использовании технологий в повседневной жизни. Мир перейдёт к масштабированию концепции индустрии 4.0, от её тестирования к массовому применению. В компании верят, что с помощью инноваций можно улучшить благополучие всего человечества. Александр Гостев, главный технологический эксперт «Лаборатории Касперского», выделил несколько основных направлений относительно того, что нас ждёт:

Робототехника и системы машинного обучения повсюду. В будущем в обиход войдут не только умные домашние устройства. Вместо людей будут работать полноценные роботы (в том числе исключительно софтверные). Например, таксист будет владеть сетью беспилотных машин и улучшать их работу: разрабатывать алгоритмы, оптимизировать сервис. Будут роботы-гиды, роботы-бариста, роботы-курьеры, роботы-строители. Человеку всё так же придется учиться этим профессиям, но реализовывать свои знания на практике он сможет при помощи ботов, причём находящихся от него за тысячи километров, в другой стране.

Сервисы и услуги с участием человека станут эксклюзивом. Роботы будут активно использоваться в массе сфер, в том числе самых распространённых, среди них — обслуживание, транспорт, образование, индустрия красоты. Выполнение услуг людьми перейдёт в разряд исключительных привилегий. Курьер-человек, водитель-человек, учитель-человек — эти профессии будут востребованными и высокооплачиваемыми.

Полностью автоматические заводы и фабрики, работающие по индивидуальным заказам. Предтеча — 3D-принтеры. В будущем громадные фабрики таких принтеров будут принимать персональные заказы через интернет, производить продукцию и автоматически доставлять её. Вся цепочка может быть полностью роботизирована. Это поможет снизить зависимость предприятий от отдельных крупных заказчиков и производства товаров, не находящих спроса и сбыта.

Виртуализация планеты. Этот процесс уже идёт. С ним связана идея метавселенной. Несмотря на то что мы можем виртуально посетить практически любую улицу в мире, миллионы людей всё ещё физически ездят по миру, приезжают в легендарные места, стоят в гигантских очередях, тратят деньги и время. Развитие VR-технологий должно привести к снижению числа таких поездок. Это благоприятно скажется на сохранении исторического наследия и позволит снизить темпы загрязнения окружающей среды.

Носимые AR-устройства станут более автономными. В области носимых устройств вряд ли появится что-то новое в дополнение к существующему формату «коммуникатор-телефон-камера». Людям удобно носить с собой только один гаджет. Но носимые устройства станут более автономными, быстрыми и ориентированными на обработку данных в облаке. В качестве дополнительных компонентов в них появятся различные датчики: носимые и вживляемые. Также устройства будут развиваться в сторону персональных виртуальных ассистентов, возможно в других формах. Например, это может быть мини-беспилотник, летающий вокруг, снимающий всё на видео и подсказывающий маршрут.

* Kaspersky CyberSecurity Weekend — мероприятие «Лаборатории Касперского», посвящённое актуальным вопросам информационной безопасности и развития современных технологий, которое ежегодно проходит в разных регионах мира.