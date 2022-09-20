Состоялась официальная презентация веб портала Avando.az (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/- Можно ли построить карьеру со средним профессиональным образованием? Сложно ли найти работу в Азербайджане молодежи с профильным образованием? Эти и другие вопросы были обсуждены специалистами в области карьерного планирования, представителями компаний и образовательных учреждений на официальной презентации веб портала Avando.az.

Портал Avando.az был создан при поддержке Бакинского Государственного Центра Профессионального Образования в области Промышленности и Инноваций и будет играть роль мостика между работодателями и соискателями на работу, а также является цифровой платформой для подачи заявлений на вакансии и тренинги.

В этом портале участники могут подавать на вакансии и тренинги в соответствующих разделах, получать общую информацию об объявлениях, подавать свои заявки, создав собственный профиль. Кроме этого, при поиске вакансий и тренингов трудоустраивающиеся могут выбирать сферу деятельности, умения и определять желаемые размеры заработной платы.

Соискатели могут также добавить личную информацию, загрузив CV. Участникам, заполнившим профильную информацию, система будет показывать предложения о найме.

В свою очередь, работодатели будут осведомлены о новых заявках на вакансию. Посредством установленных фильтров можно легко выбрать наиболее подходящих кандидатов, а результаты выгрузить в таблицу Excel.

На презентации портала выступили эксперты в области проф. образования и трудоустройства, такие как председатель Фонда Развития Образования, Эльнур Насибов, директор Центра Профессионального Образования в области Промышленности и Инноваций, Идрис Мусаев, заместитель руководителя отдела Связей с работодателями и инновационных проектов Гос. Агенства Профессионального Образования, Нигяр Исмаилзаде-Аскерова.

Avando.az планирует уменьшить разрыв в коммуникации между соискателями работы и работодателями после подачи заявления на вакансию. Трудоустраивающиеся смогут наблюдать за процессами отборочных туров непосредственно со своих профилей на портале.

Avando.az желает всем, кто находится в поиске работы, успешной работы! (Перевод İşiniz avand olsun!)