БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Израиль ведут тесное сотрудничество в области кибербезопасности.

Об этом сказал бывший начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Моше Яалон в ходе мероприятия на тему «Кибербезопасная экономика: реформы, инновационные подходы и решения», передает в среду Trend.

По его словам, современные технологии необходимы не только для ведения бизнеса и обеспечения безопасности в сети, но и обеспечения безопасности армии.

«Сейчас мы находимся на новом поле боя, без физического врага. Современные атаки совершаются огромным потоком данных, на больших скоростях», - сказал он.

Яалон отметил, что технологии позволяют бороться не только с киберпреступностью, но и выявлять преступников.

«Мы должны превосходить наших врагов на новой арене, необходимо увеличить инвестиции в киберпространство и мы должны сплотиться в этом вопросе», - добавил он.