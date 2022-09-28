Азербайджан активно сотрудничает с ЕС в развитии сектора ИТ

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является самым активным участником программы "Восточного партнёрства" Европейского союза.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал исполняющий обязанности президента Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Ариф Гашимов в ходе 5-й конференции по электронным инфраструктурам "Восточного партнерства".

По его словам, проводимые в Азербайджане реформы создают основу для дальнейшего развития сектора информационных технологий.

«С 2000 года Азербайджан и ЕС начали сотрудничество по различным секторам сектора ИТ. Также была создана комиссия по интеграции электронной инфраструктуры Азербайджана с ЕС. С 2009 года ЕС была запущена программа «Восточного партнёрства», куда входит ряд государств, в том числе Азербайджан. Наша страна в рамках этой инициативы является одним из самых активных участников», - сказал он.

Гашимов подчеркнул, что Азербайджан достиг больших успехов в области интеграции как информационных технологий, так и науки и образования.

«Мы наладили тесное сотрудничество с различными лабораториями и научными центрами Европы. НАНА продолжает развивать сотрудничество со странами ЕС и у нас есть ряд соглашений», - отметил он.

Академик подчеркнул, что стороны ведут сотрудничество и в областях развития электронных услуг, кибербезопасности, Четвертой промышленной революции.

«В этих направлениях мы подготовили соответствующие государственные программы. В частности, это и программы по цифровизации науки и образования, созданию новых электронных платформ и ряд других», - добавил он.