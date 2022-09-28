«Детская горячая линия», действующая при поддержке Azercell, представлена на конференции в Стокгольме

Действующая с 2010 года при поддержке «Azercell Telecom» «Детская горячая линия» приняла участие в 10-й Международной консультационной конференции Child Helpline.

На конференции, проходящей в Стокгольме с 27 по 29 сентября 2022 года, директор «Детской горячей линии» Кямаля Ашумова поделилась опытом оперативного и эффективного реагирования службы на звонки и запросы. Она рассказала собравшимся о коротком номере службы 116111 и мобильных приложениях, которые работают в режиме 24/7 с целью оказания поддержки нуждающимся в ней детям.

Также участники конференции были проинформированы о работе «Детской горячей линии» в режиме онлайн, последующих очных консультациях и индивидуально составленных планах реабилитации. Директор службы подчеркнула необходимость сотрудничества с крупными коммерческими компаниями с целью обеспечения развития этого направления, приведя в качестве успешного примера более чем 10-летнее сотрудничество с Azercell.

Кроме того, «Детская горячая линия Азербайджана» представила на выставке, прошедшей в рамках конференции, собственные печатные и цифровые материалы.

На 10-й Международной конференции Child Helpline основное внимание было уделено психическому здоровью детей и молодежи, особенно во времена Covid-19 и войн, которые являются острейшими кризисными ситуациями. Торжественное открытие конференции ознаменовалось вступительной речью Ее Величества королевы Швеции Сильвии. Участниками конференции было отмечено, что согласно исследованию, проведенному на основе обращений на Детскую горячую линию Швеции, основными причинами беспокойства детей во всем мире остаются психическое здоровье и насилие.