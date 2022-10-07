В WhatsApp появится платная подписка с двумя эксклюзивными функциями

Разработчики WhatsApp готовятся к запуску подписки Premium для пользователей WhatsApp Business, которая уже доступна некоторым бета-тестерам. Платная подписка будет отличаться от обычной версии мессенджера двумя эксклюзивными функциями. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает портал Android Police.

В последней бета-версии WhatsApp Business в настройках приложения появился раздел WhatsApp Premium. По подписке пользователи смогут создавать пользовательские URL-ссылки на свои профили по типу wa.me/businessname. Это должно облегчить клиентам находить и связываться с бизнес-страницей. Адрес можно будет менять один раз в 90 дней. По окончанию подписки или в случае отказа от ее продления ссылка станет недействительной.

В качестве второй эксклюзивной функции появится возможность подключать к одному бизнес-аккаунту до 10 устройств. Это должно помочь владельцу бизнеса и его менеджерам подключаться к профилю одновременно. Все остальные функции приложения WhatsApp Business останутся бесплатными для всех пользователей.

Стоимость подписки WhatsApp Premium пока остается неизвестной. Отмечается, что ее цена может варьироваться в зависимости от региона.