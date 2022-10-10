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Азербайджанская команда впервые на Европейской Олимпиаде по Информатике для Девушек!

ИКТ Материалы 10 октября 2022 17:08 (UTC +04:00)
Азербайджанская команда впервые на Европейской Олимпиаде по Информатике для Девушек!

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Азербайджанские школьницы при поддержке ООО «Azercell Telecom» впервые примут участие в «EGOI 2022» - Европейской Олимпиаде по Информатике для Девушек. С 16 по 23 октября 2022 года наша страна будет представлена командой из четырех школьниц на международном конкурсе, который пройдет в Анталии (Турция).

В состав команды вошли учащиеся лицея с физико-математическим и информатическим уклоном при Министерстве науки и образования Азербайджанской Республики Назрин Гасымова (9-й класс) и Фидан Гараева (11-й класс), а также учащиеся лицея с физико-математическим и информатическим уклоном города Гянджа при Министерстве науки и образования Фидан Гусейнова (11-й класс) и Лейла Гаджизаде (9-й класс). Отбор производился среди финалистов Республиканской предметной олимпиады по информатике. На соревнованиях команду будут сопровождать два тренера.

Европейская Олимпиада по Информатике для Девушек впервые была проведена в июне прошлого года в Швейцарии. Юные участницы этого соревнования, организованного на основе правил, аналогичных Международной Олимпиаде по Информатике, должны решить поставленные задачи с помощью разработки эффективных алгоритмов.

С 2017 года ООО «Azercell Telecom» содействует процессу подготовки наших школьников к участию на международных соревнованиях по информатике в рамках партнерства с Министерством науки и образования. Лидирующий оператор мобильной связи высоко оценивает это сотрудничество, осуществляемое в целях поддержки образования в сфере ИКТ, а теперь и служащее повышению интереса девушек к сфере информационных технологий и подготовке их в качестве будущих специалистов. Стоит отметить, что компания проводит различные мероприятия и реализует социальные проекты, направленные на раскрытие потенциала и навыков девушек.

Azercell поздравляет всех учениц и их родителей с наступающим Международным Днем Девочек, который отмечается 11 октября, и желает им успехов на пути развития!

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