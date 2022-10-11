В минсвязи Азербайджана прокомментировали вопрос, связанный с доступом в соцсеть TikTok

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжает действовать временное ограничение на доступ в социальную сеть TikTok.

Об этом сказали во вторник Trend в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

"В случае изменения этого решения соответствующие органы проинформируют об этом общественность", - сказали в министерстве.

Отметим, что ранее в некоторых СМИ сообщалось о снятии ограничения на доступ в эту социальную сеть.

Напомним, что в Азербайджане доступ в TikTok ограничен с 14 сентября 2022 года.