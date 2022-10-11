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В минсвязи Азербайджана прокомментировали вопрос, связанный с доступом в соцсеть TikTok

ИКТ Материалы 11 октября 2022 17:05 (UTC +04:00)
В минсвязи Азербайджана прокомментировали вопрос, связанный с доступом в соцсеть TikTok

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжает действовать временное ограничение на доступ в социальную сеть TikTok.

Об этом сказали во вторник Trend в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

"В случае изменения этого решения соответствующие органы проинформируют об этом общественность", - сказали в министерстве.

Отметим, что ранее в некоторых СМИ сообщалось о снятии ограничения на доступ в эту социальную сеть.

Напомним, что в Азербайджане доступ в TikTok ограничен с 14 сентября 2022 года.

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