AzerTelecom подписал контракт с TTI для создания цифрового коридора в Европу

AzerTelecom и Türk Telecom International (TTI), ведущие телекоммуникационные компании Азербайджана и Турции, подписали контракт на закупку первоначальной 200 Гбит/с транзитной мощности, заложив основу цифровой супермагистрали из Азербайджана в Европу через Турцию.

В дополнение к диверсифицированным маршрутам AzerTelecom в Западном и Северном направлениях, новое партнерство с Türk Telecom International создает еще один альтернативный цифровой транзитный коридор в направлении Турции и Европы. Стороны уже наладили сотрудничество по обмену различными услугами связи, включая связь с Нахичеванским регионом Азербайджана через Турцию для обеспечения Нахичеванского региона стабильными, бесперебойными и безопасными услугами связи, включая передачу данных и голоса.

Новый маршрут наращивания обьема и связи является частью стратегического и масштабного проекта «Цифровой шелковый путь», реализуемого AzerTelecom, целью которого является создание цифрового телекоммуникационного коридора Восток-Запад через Азербайджан.

Новое партнерство с Türk Telecom International является еще одним важным региональным успехом Азербайджана в повышении доступности и связи между Востоком и Западом. Сотрудничество откроет новые возможности для расширения и повышения устойчивости услуг связи между странами и в регионе в эти непростые времена.

AzerTelecom является ведущим оптовым телекоммуникационным оператором в Азербайджане. Компания является частью NEQSOL Holding, диверсифицированной группы компаний, работающих в восьми странах в сфере энергетики, телекоммуникаций, высоких технологий и строительства. AzerTelecom соединяет Азербайджан с глобальной сетью Интернет и предоставляет различные передовые услуги местным и иностранным компаниям в сфере телекоммуникаций.

Türk Telekom International является ведущим телекоммуникационным оператором в регионе Центральной и Восточной Европы, Турции, Кавказа, Ближнего Востока и Азии. Türk Telekom International предоставляет полный спектр интернет-услуг/услуг передачи данных, инфраструктуру и оптовые голосовые услуги действующим операторам, альтернативным операторам связи, операторам мобильной связи, компаниям кабельного телевидения, интернет-провайдерам и корпоративным клиентам.