В компании Azerconnect прошла встреча по случаю Международного дня девочек (ФОТО)

В рамках кампании проведенного по случаю 11 октября - Международного дня девочек, группа активных молодых девочек посетила компанию Azerconnect.

Участникам кампании была предоставлена ​​подробная информация о деятельности Azerconnect, одной из ведущих компаний в сфере ИТ-услуг, связи и высоких технологий страны.

Во время мероприятия молодые девочки ознакомились с действиями направленными на продвижение гендерного равенства в компании Azerconnect, на развитие лидерских качеств женщин, работой, проводимой компанией по повышению интереса молодых девушек и женщин к сфере ИКТ, различными запланированными образовательными проектами, а также обсудили с представителями из руководства компании интересующие их вопросы.

Всего в мероприятии приняли участие 22 представителя в возрасте 13-17 лет, в том числе девочки из уязвимых групп населения (дети шехидов, инвалиды, молодежь, лишенная родительской опеки, обучающиеся в интернатах).

В рамках кампании, проведенного 6-11 октября девочки посетили Милли Меджлис, Министерство труда и социальной защиты, Министерство молодежи и спорта, Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей, Азербайджанское представительство Фонда народонаселения ООН (UNFPA), университет ADA, а также компании Azerconnect и AzerTelecom

Следует отметить, что кампания проводилась со стороны Общественного объединения - «Региональное развитие» при финансовой поддержке Европейского Союза в рамках программ «Искоренение выбора пола и иных вредных практик на Южном Кавказе», реализуемой UNFPA и «Европейский союз за гендерное равенство: вместе против гендерных стереотипов и гендерного насилия», проводимой Фондом народонаселения ООН (UNFPA) и Агентством «ООН-Женщины» (UN Women). В рамках кампании, организуются ознакомительные визиты молодых девушек в государственные и частные учреждения, действующие в столице.

Azerconnect является первой B2B компанией, работающей в динамично развивающихся секторах ИКТ и высоких технологий в стране. Компания входит в международную группу компаний NEQSOL Holding, деятельность которой охватывает различные сферы и страны.