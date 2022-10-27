ЦБ Азербайджана готовит стратегическую программу по кибербезопасности

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана готовит стратегическую программу по кибербезопасности.

Об этом сказал в четверг в интервью Trend генеральный директор ЦБА Фарид Османов.

По его словам, эта программа разрабатывается совместно с международной финансовой корпорацией.

"При ее подготовке за основу взята международная практика. Речь идет не только о техническом усилении инфраструктуры, но и планируется проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение знаний. Также для формирования более четкой программы регулятор проводит соответствующие опросы и оценку деятельности игроков финансового рынка. В ближайшее время, я думаю, мы сможем утвердить эту программу", - подчеркнул гендиректор.

Он также напомнил, что в 2021 году Центробанком были подготовлены и приняты меры контроля в сфере кибербезопасности на основе международных стандартов.

"Эти стандарты вступили в силу с апреля нынешнего года и были подготовлены на основе международного стандарта ISO 27001. Он включает в себя механизмы мер контроля в сфере кибербезопасности. После его принятия все банки Азербайджана приступили к усилению как технической инфраструктуры, так и механической базы и средств контроля. Эти работы банками ведутся и на сегодняшний день", - добавил Османов.