Абоненты «Nar» выбирают цифровое удобство с eSIM!

Количество абонентов, использующих услугу eSIM, предоставляемую впервые в Азербайджане с технологией распознавания лиц, продолжает увеличиваться. Благодаря возможности онлайн подключения к услуге количество абонентов, активировавших свой цифровой номер, увеличилось на 24% за последний месяц. Согласно информации, предоставленной мобильным оператором, телефоны марки iPhone и Samsung являются лидерами среди подключаемых устройств.

Следует отметить, что в отличие от пластиковых SIM-карт eSIM исключает случаи порчи, потери номера или необходимости обращения в центры услуг за дубликатом номера, а также дает возможность использовать несколько номеров даже в однокарточных телефонах. Наберите *#06#, чтобы убедиться, что ваше устройство поддерживает технологию eSIM. Получить номер eSIM можно легко со страницы esim.nar.az, никуда не переходя.

В настоящее время "Nar" предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Мобильный оператор придерживается клиентоориентированной стратегии и предоставляет выскококачественные услуги по доступной цене.