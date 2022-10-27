CAN Control – удалённый автозапуск автомобиля от GPS.AZ

Используя интегрированное решение CAN Control от GPS.AZ, владелец любого транспортного средства с бортовым компьютером может удалённо запустить двигатель автомобиля – решение, которое еще вчера казалось технически и технологически невозможным.

Система CAN Control устанавливается в ТС совместно с телематическим блоком GPS. Настройка программы не сложная и не требует особых навыков.

Для удобства владельца ТС предлагается несколько видов удалённого запуска двигателя:

Автозапуск по будильнику – в режиме автоматического запуска двигателя по будильнику охранное оборудование осуществляет запуск и прогрев двигателя.

Автозапуск по температуре – при снижении температуры двигателя до заданной отметки происходит автоматический запуск двигателя.

Автозапуск периодический – в режиме автоматического периодического запуска двигателя охранное оборудование через определённый промежуток времени осуществляет запуск и прогрев двигателя.

Зимой — тепло, а летом — прохладно: можно просто и быстро настроить удобные параметры дистанционного запуска двигателя по продолжительности работы, периоду запуска или запуску двигателя по температуре.

Система CAN Control от GPS.AZ позволяет не только управлять двигателем дистанционно, но и контролировать его работу, включая удалённую блокировку и включение, блокировку и разблокировку дверей, подключение/статус ремня безопасности, мониторить объём топлива в баке горючего, обороты двигателя и заряд аккумулятора, а также более 30-ти параметров, доступных в системе мониторинга GPS.AZ.