Чему можно доверять в Интернете и как не стать жертвой фейка? Отвечает «Лаборатория Касперского»

Благодаря Интернету мы получили доступ к потенциально бесконечному объему информации, в котором часто бывает непросто разобраться и понять, где правда, а где — не совсем. Все мы видели заголовки вроде «Британские ученые доказали, что коронавируса не существует», «В Австралии непривитых людей держат в концлагерях», «В кресла в кинотеатрах вставляют иголки, зараженные СПИДом». Это примеры того, как в глобальной сети распространяются мифы, которые в последнее время принято называть «фейк ньюс».

Фейк (от англ. fake — фальшивка) — это любая полностью или частично недостоверная информация, размещённая в интернете, СМИ, медиа. Фейком может быть пост, новость, видео, картинка, аккаунт в соцсетях и даже сайт — имитирующий известный ресурс. «Фальшивые» новости могут быть заказными или случайными.

Фейки могут ввести в заблуждение разных людей, вне зависимости от их возраста и социального положения. Например, все помнят историю, где известный шеф-повар Джейми Оливер якобы доказал в суде, что мясо в бургерах одной торговой марки производится из промытого жира и аммиака.

Необходимо всего пять минут, чтобы проверить эту информацию в Интернете и понять — на самом деле история была совсем другой. Никакого суда не было, была телепередача, в которой повар раскритиковал всю индустрию питания в США, и некоторые журналисты связали с этим последующее изменение рецептуры в «Макдоналдс». Удивительно, что эпизод программы вышел в эфир в 2011 году, но до сих пор этот миф живет и в социальных сетях, и в разных локальных медиа.

Это важный урок для каждого — фейки можно встретить везде, даже там, где совсем не ожидаешь, поэтому любую информацию нужно проверять.

«Лаборатория Касперского» рассказывает как это делать:

Выявите источник информации

В первую очередь стоит проверить, откуда пришла информация. Здесь может быть несколько вариантов. У СМИ, блогеров, каналов в мессенджерах и сообществ в социальных сетях, как правило, есть некая репутация. При этом важно понимать, что даже в самом заслуженном и уважаемом медиа может быть опубликована фейк новость.

Найдите ссылки на первоисточники

Любая информация, претендующая на достоверность, должна содержать ссылки на источники — статье или посту без ссылок доверять не стоит. Следующий шаг — проверить сами ссылки. Здесь все зависит от специфики материала. Например, если в тексте рассказывается о каких-то событиях за рубежом, в нем должны быть ссылки на местные издания на языке оригинала. Иначе откуда авторы узнали о событии? Также хороший признак, если автор статьи приводит ссылки на публикации официальных органов или научные исследования.

Проверьте отдельные факты

В любом тексте, видео или аудиоматериале есть отдельные факты, которые можно перепроверить по другим источникам. Зачастую это имена, даты, географические локации, какие-то научные сведения и так далее. Эти данные легко находятся с помощью быстрого поиска в Интернете. Если вы обнаружите больше двух-трех неточностей, материалу, скорее всего, не стоит доверять. Это не всегда значит, что автор злонамеренно пытается ввести вас в заблуждение. Вполне возможно, что он просто не разбирается в том, о чем пишет.

Определите повестку источника

Помимо проверки отдельных фактов также важно определить общую направленность и повестку источника. Даже если авторы не публикуют очевидную ложь, правильно расставленные акценты и грамотно отобранная информация в статье могут отвлечь вас от общей картины и повлиять на ваше мнение. Знание повестки поможет более объективно взглянуть на полученную информацию.

Обратите внимание на детали

Если основные факты выглядят стройно, внимание стоит обратить на детали: изображения, цитаты, термины и частое использование превосходной степени. Разберемся с каждым пунктом отдельно:

Изображения можно изменить с помощью «Фотошопа» и прочих технических инструментов. Чтобы понять, есть ли изменения на картинке, попробуйте найти ее оригинал с помощью поиска по изображениям Google или TinEye.

Цитаты часто вырывают из контекста, классический пример: «В СССР секса нет». Даже быстрый поиск в Интернете по первым словам обычно помогает увидеть полную картину и понять, что на самом деле хотел сказать спикер.

Авторы могут использовать множество «умных» слов, чтобы запутать читателя, — особенно часто это делают в наукообразных текстах. Не поленитесь и найдите значения терминов, ключевых для понимания материала. Не обязательно смотреть специализированные издания, чтобы понять, что перед вами ложь, — обычно хватает пары кликов и Википедии.

«Это самый важный закон в истории» или «перед вами честнейший политик» — все это примеры превосходной степени. Обилие ее в тексте — красный флаг. Скорее всего, авторы пытаются вас в чем-то убедить или что-то продать.

Отследите разнообразие кейсов

Отдельная история — тексты, где речь идет о каком-то массовом явлении, например новость о том, что «после вакцинации люди теряют возможность зачать ребенка». В таких случаях полезно поискать все возможные источники по этому запросу. Если в материалах совпадают ключевые детали — удобнее всего ориентироваться на такие вещи, как имя или возраст участника или очевидца, а также место и дату события, — скорее всего, речь идет о единичном случае, а не о массовом явлении, как пытаются вас убедить. Подробнее о том, как распутывать подобные случаи, рассказала Кэтрин Тай в своем выступлении на конференции Chaos Communication Congress.

Используйте ресурсы, специализирующиеся на проверке информации

Проверять каждый текст, который мы видим в Интернете, конечно, невозможно. Более того, часто в этом нет необходимости, профессионалы уже сделали это за нас. В каждой стране существуют медиа, которые специализируются на развенчании мифов. Прежде чем проводить вышеописанную длинную процедуру, можно посмотреть, не сделали ли уже это до вас. Вот несколько англоязычных и русскоязычных ресурсов:

 Snopes — англоязычное интернет-издание, которое занимается проверкой правдивости разных историй. Чтобы отделять фейки от правды, ресурс использует сложную рейтинговую систему — она помогает понять, правда перед вами, откровенная ложь или просто ошибка. В Snopes разбирают истории из самых разных сфер: и культурно-исторические, и научные, и политические.

«Проверено» — русскоязычное издание, которое позаимствовало рейтинговую систему Snopes. «Проверено» разбирает факты на разные темы — здесь есть и международная повестка, и чисто российская. Правда, в отличие от Snopes, «Проверено» почти не занимается проверкой информации, связанной с политикой.

PolitiFact — еще одно англоязычное издание. Как следует из названия, оно специализируется на проверке политических фактов. В основном PolitiFact занимается повесткой внутри США, но вопросы международной политики они также разбирают. Как и Snopes, PolitiFact использует рейтинговую систему, а именно 6 градаций «правдивости». При этом внутри каждой темы можно увидеть статистику, какая часть историй правдивая, почти правдивая и так далее — вплоть до «горящих штанов», то есть вопиющей неправды.

Fakecheck — российское интернет-издание. Fakecheck занимается проверкой фактов из российской повестки. Его рейтинговая система называется «фейкометр» и содержит восемь оценок. Помимо стандартных, таких как «Правда», «Fake!» и градаций между ними, есть также три отдельные категории. Это «Осторожно» и «Без оценки», которые означают, что информация изначально поступила из закрытого или анонимного источника и ее пока невозможно проверить, а также «Сатирикон» — категория новостей, которые не скрывают свою сатирическую натуру.

Стоит помнить, что, как и любые другие медиа, фактчекеры тоже ошибаются, поэтому так важно уметь проверять информацию самому. С опытом вы начнете автоматически замечать ошибки в рассуждениях, логические несостыковки и другие признаки фейка.

Не все фейки — намеренная ложь, часто они появляются из-за обычных ошибок. Поверить в фейк может любой человек — от этого, как правило, не защищает ни высшее образование, ни жизненный опыт. Поэтому обязательно проверяйте информацию, если не всю, то хотя бы ту, которая действительно влияет на вашу жизнь.

Расширить знания о фактчекинге поможет книга «Руководство по проверке» под редактурой Крейга Сильвермана — журналиста и основателя журнала «Сожалею об ошибке» («Regret for error»). В ней специалисты по проверке информации рассказывают о своих стратегиях и приемах. На английском и нескольких других языках ее можно бесплатно скачать прямо на официальном сайте.