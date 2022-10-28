25 октября в Баку состоялся «День Huawei в Азербайджане 2022», под девизом «Наслаждайтесь ростом, побеждайте вместе». Эксперты, партнеры и клиенты Huawei обсудили местные и глобальные тренды в сфере ИКТ, перспективы развития партнерского бизнеса на рынке новых технологических решений и продуктов.

В своем выступлении, г-н Девид Сюхуэй, генеральный директор представительства Huawei в Азербайджанской Республике отметил: «Huawei работает в Азербайджане с 2004 года. Как лидер в отрасли ИКТ Huawei предлагает широкий спектр передовых решений таких как системы хранения данных, системы передачи данных, цифровая энергетика и облачные технологии. Наши продукты и решения являются нашими основными отличиями. Уже давно Huawei стремится к развитию вместе с партнерами в Азербайджане. Преобразование цифровых услуг для клиентов в различных отраслях является нашей целью. Мы верим что только с нашими партнерами мы можем помочь нашим клиентам добиться успеха в быстро меняющемся мире и создавать новую ценность в разных отраслях».

Девид Сюхуэй, генеральный директор представительства Huawei в Азербайджане

Советник г-н Ма Чи передал поздравление с успешной организацией «День Huawei в Азербайджане 2022» и добавил: «С момента выхода на рынок в Азербайджане еще в 2004 году Huawei всегда следовал требованиям пользователей. Благодаря передовым технологиям, надежным продуктам, совершенным решениям и высококачественным услугам, Huawei помог развитию телекоммуникационной и цифровой индустрии в Азербайджане и поддержал развитие человеческих ресурсов в смежных областях. Другие государственные ведомства и предприятия в Азербайджане могут узнать больше о Huawei, обсудить сотрудничество и совместно улучшить информационно-коммуникационную инфраструктуру Азербайджана и усилить цифровую трансформацию и модернизацию в таких областях, как нефть и газ, образование, сельское хозяйство, финансы и фотоэлектрические (PV), новые энергетические автомобили, национальные центры обработки данных и умные города. Мы считаем, что совместными усилиями партнеров и клиентов Huawei и Азербайджана, Китайско-Азербайджанское сотрудничество в области науки и технологий станет новой точкой роста для двустороннего стратегического сотрудничества».

Ма Чи, советник по экономическим и коммерческим вопросам

в Посольстве Китайской Народной Республики в Азербайджанской Республике

Ванг Ерйонг, директор по партнерскому бизнесу в Huawei Eurasia, подчеркнул, что Huawei предоставляет партнерам консультационные услуги, всестороннюю техническую поддержку, комплексные решения с наилучшими преимуществами интеграции, а также возможность использования демонстрационных мощностей, обучающих платформ, партнерских порталов, ресурсов сообщества и маркетинговых фондов.

Ванг Ерйонг, директор по партнерскому бизнесу в Huawei Eurasia

Другими ключевыми спикерами в «День Huawei в Азербайджане 2022» были Зарина Гаджиева, менеджер по развитию бизнеса «Марвел Азербайджан», Ульви Асланов, директор «Code Academy», Наиля Аллахвердиева, начальник инженерного отдела автоматизации Бакинской Высшей Школы Нефти подчеркнули важность построения экосистемы в Азербайджане.

О корпоративной бизнес-группе

Корпоративная бизнес-группа Huawei стремится внедрить цифровые технологии в каждую организацию включая государственные и публичные сферы, финансовые услуги, энергетику, транспорт, производство и другие сектора, для полностью подключенного, интеллектуального мира. Huawei сосредочился в инфраструктуре ИКТ и использует свои технологические возможности в области облачных вычислений, больших данных, возможности подключения, Интернет вещей (IoT) и искусственный интеллект (ИИ), предлагает широкий спектр продуктов и решений. Huawei стремится строить симбиотические отношения со своими партнерами по экосистеме и добиться общего успеха. Для достижения этой цели, мы приложили все усилия, чтобы открыть наши ИКТ-платформы, глобальные маркетинговые платформы, а также обучающие и сервисные платформы для наших партнеров, и работать вместе, чтобы обеспечить успех на рынке. Мы также работали над содействием разработки отраслевых стандартов и внедрению цифровых технологий. Благодаря этим действиям, мы стремимся совместно создавать ценность для клиентов, развивать отрасли и добиться устойчивого развития. В настоящее время 267 городов из списка Fortune Globe 500, а всего более 700 городов по всему миру. выбрали Huawei в качестве партнера по цифровой трансформации.