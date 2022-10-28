БАКУ /Trend/ - Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту, передает Trend со ссылкой на правительство Казахстана.

Широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества обсудили Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов и Премьер-Министр Узбекистана Абдулла Арипов на полях заседания Совета глав правительств СНГ, прошедшего в Астане.

На встрече рассмотрены меры по расширению потенциала взаимной торговли, укреплению сотрудничества в сельском хозяйстве, промышленности, транспортно-транзитном секторе, а также вопросы взаимодействия в сфере водных ресурсов.

«Мы готовы к дальнейшему углублению отношений по всем направлениям взаимовыгодного сотрудничества», — отметил Премьер-Министр РК.

Со своей стороны, Абдулла Арипов подтвердил готовность Узбекистана продолжать активную работу по всем приоритетным направлениям.

«Казахстан является одним из крупнейших торговых партнеров нашей страны. За последние пять лет двусторонний товарооборот вырос более чем в два раза. Теперь перед нами стоит задача довести объем взаимной торговли до $10 млрд. Укрепляется также взаимовыгодное сотрудничество между различными регионами наших стран», — сказал Абдулла Арипов.

По итогам встречи главы правительств подписали Дорожную карту по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан, которая предусматривает реализацию мер в сферах налогового регулирования, транзита грузов, образования, энергетики, сельского хозяйства и т.д.

В частности, в документе отражены планы по запуску совместных производственных проектов в различных отраслях, развитию логистической инфраструктуры, наращиванию поставок промышленных товаров и подготовке ряда важных межгосударственных соглашений.