Названо число обеспеченных оптоволоконным интернетом домохозяйств Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 649 тысяч домохозяйств обеспечены быстрым и бесперебойным оптоволоконным интернетом на основе технологии GPON (Gigabit Passive Optical Networks).

Как сообщили во вторник Trend в министерстве цифрового развития и транспорта, GPON обеспечивает высокоскоростную передачу данных без традиционных медных кабелей и обеспечивает бесперебойную работу, независимо от погодных условий.

"Количество домохозяйств, охваченных оптоволоконной сетью в 2017-2020 годах, составило 227 тысяч. В 2021-2022 годах была построена оптоволоконная сеть для 422 тысяч домохозяйств. На сегодня всего в стране оптоволоконным интернетом обеспечены 649 тысяч домохозяйств", - сказали в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что строительство быстрой и бесперебойной оптоволоконной сети на основе технологии GPON на территории страны осуществляется в рамках проекта «Онлайн-Азербайджан».

"Основная цель данного проекта – создать к концу 2024 года сеть широкополосного доступа, охватывающую всю страну, с минимальной скоростью интернета 25 Мбит/с за счет совместных усилий ряда телекоммуникационных операторов на основе модели государственно-частного партнерства. Основным оператором проекта является ООО «Азтелеком», которое проводит работы в направлении обновления телекоммуникационной инфраструктуры и приведения ее в соответствие с современными международными стандартами. Обеспечение высокоскоростным интернетом с помощью GPON и других широкополосных технологий продолжается в 60 районах и городах, в том числе в Баку, Абшероне, Шамкире, Джалилабаде, Товузе, Газахе", - сообщили в министерстве.