Ряд горных сел Азербайджана обеспечен оптоволоконным интернетом - министерство

БАКУ /Trend/ - Жители таких азербайджанских высокогорных сел, как Лахидж и Хыналыг, обеспечены оптоволоконным интернетом.

Об этом сообщили во вторник Trend в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Согласно информации, отныне цифровыми возможностями можно воспользоваться даже в самых отдаленных селах страны благодаря созданию соответствующей инфраструктуры с высокоскоростным интернетом.

"Также в качестве составной части проводимых в регионах работ ведется деятельность по обеспечению стационарной телефонной связью и скоростным интернетом граждан Азербайджана, возвращающихся к родным очагам на освобожденных от оккупации территориях", - сказали в министерстве.

Отметим, что количество домохозяйств, охваченных оптоволоконной сетью в Азербайджане в 2017-2020 годах, составило 227 тысяч. Только в 2021-2022 годах была построена оптоволоконная сеть для 422 тысяч домохозяйств, а на сегодняшний день в стране оптоволоконным интернетом обеспечены 649 тысяч домохозяйств.