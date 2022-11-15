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В будущем в цифровизацию будут инвестированы триллионы долларов - Мурат Гюрсой

ИКТ Материалы 15 ноября 2022 11:57 (UTC +04:00)
В будущем в цифровизацию будут инвестированы триллионы долларов - Мурат Гюрсой

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Будущее в развитии бизнеса за цифровизацией.

Об этом сказал во вторник на международном мероприятии Baku CEO Summit партнер McKinsey & Company Мурат Гюрсой, сообщает Trend.

По его словам, в будущем в сектор цифровизации будут инвестированы триллионы долларов.

«Вторым важным фактором является устойчивое развитие бизнеса. Конечно, и в этом направлении цифровизация будет играть большую роль. Также в McKinsey прогнозируют, что рынок труда будет подвержен глобальным изменениям. С глобальной точки зрения, бизнес работает над созданием таких программ трудовых отношений, которые направлены на предотвращение текучки кадров», - сказал Гюрсой.

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