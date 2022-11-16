Мощность, изящность и мультифункциональность – какой будет ваша реакция на работу с Galaxy Z Flip4?

БАКУ/Trend/ - У каждого пользователя смартфонов есть свои предпочтения и своя шкала ценностей, когда дело касается покупки нового девайса. В случае с Samsung Galaxy Z Flip4 достаточно сказать, что это мультифункциональный, изящный снаружи и очень мощный внутри смартфон.

Что мы знаем о новом Galaxy Z Flip4 спустя несколько месяцев после его выхода в свет?

В отличие от многих других своих “собратьев” по “складной” категории Galaxy Z Flip4 рассчитан на 200 000 складываний, а это около 5-6 лет непрерывной службы.

Galaxy Z Flip4 - это самый прочный складной смартфон от Samsung, благодаря новейшему стеклу Corning® Gorilla® Glass Victus®+ и прочнейшей алюминиевой рамке Armor Aluminium, защищающей шарнир.

Вместе с Galaxy Z Flip4 ваши руки всегда будут свободными. Делайте фотографии под разными углами, открывайте прямые трансляции, общайтесь со своими подписчиками и друзьями, сохраняйте самые приятные моменты, и все это – со свободными руками.

Ночь стала ярче с ночным режимом в основной камере. Детали теперь видны даже в темноте благодаря увеличенным пикселям широкоугольной камеры. Ночной режим предназначен не только для фотографий — он отлично работает и с видео.

Даже когда в кадре много экшена, видео получаются плавными и стабильными. Мощность смартфона позволяет технологии Super Night Solution свести к минимуму шум, поэтому видео остаются четкими даже глубокой ночью.

А на результат сделанных с помощью Galaxy Z Flip4 фотографий вы будете реагировать примерно так:

Приобрести смартфоны Galaxy Z Flip4 можно у дистрибьюторов Samsung в Азербайджане.

Более подробно о продукте можно узнать на сайте www.samsung.com/az.