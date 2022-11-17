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В Азербайджане откроется центр кибербезопасности при поддержке Израиля - министр

ИКТ Материалы 17 ноября 2022 12:06 (UTC +04:00)
В Азербайджане откроется центр кибербезопасности при поддержке Израиля - министр

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане откроется центр кибербезопасности при поддержке Израиля.

Как передает Trend, об этом сказал в четверг министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на Азербайджанском форуме по инвестициям и молодежному предпринимательству.

По его словам, данный центр начнет свою деятельность в ближайшее время.

"Центр кибербезопасности создается на основе соглашения с израильским университетом. Один из важных проектов, которые мы реализуем в сфере информационных технологий, связан с кибербезопасностью. В рамках данного проекта речь идет о кибербезопасности как страны в целом, так и частных субъектов малого и среднего предпринимательства”, - сказал министр.

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