Azercell упрощает доступ к интернету для людей всех возрастных групп (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 18 ноября в Учреждении Социального Обслуживания Пожилых Людей Агентства Социальных Услуг при Министерстве Труда и Социальной Защиты, расположенном в поселке Бильгя, состоялась презентация нового социального проекта компании «Azercell Telecom». Команда волонтеров «Azercell Könüllüləri», состоящая из сотрудников лидирующего оператора, при поддержке интернет-провайдера Azeronline осуществила очередной проект, непосредственно связанный со стратегической целью компании Azercell «Упрощаем доступ, расширяем возможности». Данный проект направлен на создание равных возможностей цифрового общения для всех граждан, независимо от их возраста и социального статуса, и подразумевает предоставление им качественной связи и высокоскоростного интернета.

В рамках проекта около 200 пенсионеров, проживающих в Учреждении Социального Обслуживания, получили возможность комфортного использования услуг интернета. Так, при поддержке компании на четырех участках главного корпуса учреждения была проложена интернет-линия Azeronline. В качестве подарков учреждению были переданы 4G WiFi модем и ежемесячно обновляемый интернет-пакет объемом в 25 ГБ. Кроме того, пожилым людям были вручены современные ноутбуки, планшеты и наушники, которые позволят ощутить преимущества интернет сети.

Следует отметить, что команда «Azercell Könüllüləri» и технический персонал компании провели для пенсионеров специальные курсы по использованию мобильных устройств и правилам поведения в интернете. А представители Мобильной Абонентской Службы Azercell помогли пожилым людям осуществить операции, связанные с их мобильными номерами, а также ответили на все возникшие вопросы.

Данная социальная инициатива Azercell направлена на то, чтобы сделать жизнь пожилых людей более активной и яркой посредством доступного высокоскоростного подключения к интернету, помочь им поддерживать связь с родными и близкими людьми, а также получать своевременный доступ к новостным порталам и развлекательным ресурсам.