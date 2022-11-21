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В Азербайджане расширяется инфраструктура мобильной связи - Рашад Халигов

ИКТ Материалы 21 ноября 2022 14:15 (UTC +04:00)
В Азербайджане расширяется инфраструктура мобильной связи - Рашад Халигов

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ведутся работы по расширению инфраструктуры мобильной связи.

Об этом сказал в понедельник представитель Агентства инноваций и цифрового развития Рашад Халигов в ходе первой панельной сессии на тему «Цифровизация государственных услуг и устойчивое проживание», передает Trend.

По его словам, планируется до конца 2024 года обеспечить высокоскоростным интернетом и самые отдаленные села.

«Минимальная скорость интернета к этому периоду составит 25 Мбит/с», - сказал Халигов.

Он отметил, что в селе Агалы скорость доступа в интернет составляет 100 и выше Мбит/с.

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