В Азербайджане расширяется инфраструктура мобильной связи - Рашад Халигов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ведутся работы по расширению инфраструктуры мобильной связи.

Об этом сказал в понедельник представитель Агентства инноваций и цифрового развития Рашад Халигов в ходе первой панельной сессии на тему «Цифровизация государственных услуг и устойчивое проживание», передает Trend.

По его словам, планируется до конца 2024 года обеспечить высокоскоростным интернетом и самые отдаленные села.

«Минимальная скорость интернета к этому периоду составит 25 Мбит/с», - сказал Халигов.

Он отметил, что в селе Агалы скорость доступа в интернет составляет 100 и выше Мбит/с.