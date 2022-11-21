Криптозима или криптовесна? В мире выросло число программ для скрытого майнинга

В третьем квартале 2022 года эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили более 150 тысяч новых модификаций криптомайнеров. Это в три раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В Азербайджане число атак с использованием таких программ с июля по сентябрь 2022 года превысило 35 тысяч*.

Самой популярной криптовалютой у майнеров в третьем квартале оказалась Monero (XMR). Её добывали около половины (48%) проанализированных образцов ПО для скрытого майнинга. Monero известна тем, что данные о транзакции с её использованием анонимизируются, то есть нельзя определить адреса кошельков, суммы, баланс и историю транзакций.

Столкнуться с майнерами человек может на сайтах, где распространяют пиратский контент — фильмы, музыку, игры, различные программы. Также злоумышленники используют незакрытые уязвимости. По данным «Лаборатории Касперского», почти в каждой шестой атаке с эксплуатацией широко известных уязвимостей происходило и заражение майнером. Если в первом полугодии с помощью уязвимостей чаще распространялись бэкдоры** и вымогатели, то в третьем квартале перевес пришёлся на вымогатели и майнеры.

«Троянец-майнер — это программа, которая использует мощности компьютеров или смартфонов для генерации криптовалюты без ведома их владельцев, то есть скрытно. Такое ПО может находиться на устройстве долгое время и до определённого момента никак себя не проявлять. При этом майнинг — крайне ресурсоёмкий процесс. Он существенно загружает процессор и видеокарту, и в результате компьютер начинает тормозить. Дополнительная нагрузка может привести к повышенному расходу электроэнергии и преждевременному выходу устройства из строя. Осенью эта угроза остаётся актуальной», — комментирует Андрей Иванов, эксперт «Лаборатории Касперского» по кибербезопасности.

Для защиты от криптомайнеров «Лаборатория Касперского» рекомендует:

не скачивайте программы с подозрительных сайтов;

используйте официальные версии программ;

установите надёжное защитное решение, такое как Kaspersky Internet Security;

своевременно обновляйте приложения и операционные системы на всех устройствах, чтобы уязвимостями в них не смогли воспользоваться злоумышленники.

* Данные анонимизированной статистики срабатывания решений «Лаборатории Касперского».

** Программы, которые позволяют удалённо управлять компьютером жертвы.