В Азербайджане планируется ежегодное проведение фестиваля Teknofest

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане планируется ежегодное проведение фестиваля авиации и космоса Teknofest.

Об этом сказал в понедельник представитель аграрного инновационного центра Анар Джафаров в ходе второй панельной сессии на тему «Переход к «зеленой» энергетике», передает Trend.

По его словам, азербайджанские стартаперы на этом фестивале, который прошел в Баку 26-29 мая 2022 года, представили большое количество «умных решений» в различных секторах.

«На сегодня некоторые проекты и идеи, представленные на этом фестивале, уже широко применяются в различных секторах, в частности в секторе сельского хозяйства», - сказал Джафаров.