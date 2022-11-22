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Руководящий состав компании Azerconnect встретился со студентами Университета ADA (ФОТО)

ИКТ Материалы 22 ноября 2022 15:14 (UTC +04:00)
Руководящий состав компании Azerconnect встретился со студентами Университета ADA (ФОТО)

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Состоялась встреча руководящего состава компании Azerconnect со студентами, обучающимися в Университете ADA.

Мероприятие было проведено с целью налаживания прямой коммуникации между студентами и руководством компании, информирования студентов о возможностях, предлагаемых компанией, диалога вокруг идей и предложений студентов и обсуждения их дальнейшей карьеры в сфере ИКТ.

Спикеры подробно рассказали о будущем сектора телекоммуникаций, современных тенденциях в секторе ИКТ, возможностях трудоустройства и стажировки, предусмотренных для студентов в компании Azerconnect – одном из крупнейших работодателей в этом секторе, а также обсудили привлечение молодых девушек и женщин в сферу информационных технологий и возможности карьерного роста для них.

«Устойчивое развитие человеческих ресурсов, привлечение молодых талантов в компанию — одно из основных направлений нашей деятельности. По этой причине мы заинтересованы во взаимном сотрудничестве с различными университетами нашей страны. В эпоху стремительной цифровизации мы реализуем различные проекты по привлечению девушек и женщин в сферу ИКТ, а также формируем в нашей компании устойчивую рабочую среду, ведущую к гендерному равенству, инклюзивности и организационному развитию», — отметила Матанат Бабаева, Директор по человеческим ресурсам компании Azerconnect.

В мероприятии также приняли участие директор по информационным технологиям Azerconnect Парвиз Исмайлов, Начальник отдела ИТ-требований и управления качеством Анар Абдуллаев, Начальник отдела развития ИТ-бизнеса Кямаля Адилова, а также Генеральный директор компании AzerTelecom Ана Накашидзе, которые ответили на многочисленные вопросы студентов.

Компания Azerconnect является первой B2B компанией, предоставляющей различные услуги в динамично развивающейся сфере информационных, коммуникационных и высоких технологий страны. Azerconnect входит в международную группу компаний NEQSOL Holding, деятельность которой охватывает различные сферы и страны.

Руководящий состав компании Azerconnect встретился со студентами Университета ADA (ФОТО)
Руководящий состав компании Azerconnect встретился со студентами Университета ADA (ФОТО)
Руководящий состав компании Azerconnect встретился со студентами Университета ADA (ФОТО)
Руководящий состав компании Azerconnect встретился со студентами Университета ADA (ФОТО)
Руководящий состав компании Azerconnect встретился со студентами Университета ADA (ФОТО)
Руководящий состав компании Azerconnect встретился со студентами Университета ADA (ФОТО)
Руководящий состав компании Azerconnect встретился со студентами Университета ADA (ФОТО)
Руководящий состав компании Azerconnect встретился со студентами Университета ADA (ФОТО)
Руководящий состав компании Azerconnect встретился со студентами Университета ADA (ФОТО)
Руководящий состав компании Azerconnect встретился со студентами Университета ADA (ФОТО)
Руководящий состав компании Azerconnect встретился со студентами Университета ADA (ФОТО)
Руководящий состав компании Azerconnect встретился со студентами Университета ADA (ФОТО)
Руководящий состав компании Azerconnect встретился со студентами Университета ADA (ФОТО)
Руководящий состав компании Azerconnect встретился со студентами Университета ADA (ФОТО)
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