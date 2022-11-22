Руководящий состав компании Azerconnect встретился со студентами Университета ADA (ФОТО)

Состоялась встреча руководящего состава компании Azerconnect со студентами, обучающимися в Университете ADA.

Мероприятие было проведено с целью налаживания прямой коммуникации между студентами и руководством компании, информирования студентов о возможностях, предлагаемых компанией, диалога вокруг идей и предложений студентов и обсуждения их дальнейшей карьеры в сфере ИКТ.

Спикеры подробно рассказали о будущем сектора телекоммуникаций, современных тенденциях в секторе ИКТ, возможностях трудоустройства и стажировки, предусмотренных для студентов в компании Azerconnect – одном из крупнейших работодателей в этом секторе, а также обсудили привлечение молодых девушек и женщин в сферу информационных технологий и возможности карьерного роста для них.

«Устойчивое развитие человеческих ресурсов, привлечение молодых талантов в компанию — одно из основных направлений нашей деятельности. По этой причине мы заинтересованы во взаимном сотрудничестве с различными университетами нашей страны. В эпоху стремительной цифровизации мы реализуем различные проекты по привлечению девушек и женщин в сферу ИКТ, а также формируем в нашей компании устойчивую рабочую среду, ведущую к гендерному равенству, инклюзивности и организационному развитию», — отметила Матанат Бабаева, Директор по человеческим ресурсам компании Azerconnect.

В мероприятии также приняли участие директор по информационным технологиям Azerconnect Парвиз Исмайлов, Начальник отдела ИТ-требований и управления качеством Анар Абдуллаев, Начальник отдела развития ИТ-бизнеса Кямаля Адилова, а также Генеральный директор компании AzerTelecom Ана Накашидзе, которые ответили на многочисленные вопросы студентов.

Компания Azerconnect является первой B2B компанией, предоставляющей различные услуги в динамично развивающейся сфере информационных, коммуникационных и высоких технологий страны. Azerconnect входит в международную группу компаний NEQSOL Holding, деятельность которой охватывает различные сферы и страны.