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Необходимо следить за тем, какие технологии используются в сети 5G - Эмили де Лабрюйер (Дополнено)

ИКТ Материалы 30 ноября 2022 17:29 (UTC +04:00)

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16.45)

БАКУ /Trend/ - Необходимо следить за тем, какие технологии используются в сети 5G.

Об этом сказала в среду, отвечая на вопрос Trend в ходе брифинга в Баку соучредитель независимой консалтинговой компании Horizon Advisory и старший научный сотрудник Фонда защиты демократии Эмили де Лабрюйер.

"Утечка информации или доступ к ней со стороны враждебного или конкурентного игрока представляют собой вполне реальную угрозу. Все это происходит из-за объема доступной информации. Существует также угроза искажения информации, передаваемой в сети 5G. Это дает противнику, конкуренту или внешнему игроку возможность влиять на развитие событий", - сказала она.

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