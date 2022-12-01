В Азербайджане увеличилось использование спутниковых услуг

БАКУ /Trend/ - По итогам государственной программы, охватывающей 2019-2022 годы, с использованием спутниковых снимков «Азеркосмосом» совместно с местными государственными структурами и образовательными учреждениями было реализовано более 400 проектов.

Об этом сказал в четверг журналистам председатель правления «Азеркосмоса» Самеддин Асадов, передает Trend.

По его словам, из общего числа 137 проектов были посвящены научным презентациям.

«Благодаря данной государственной программе увеличилось использование спутниковых услуг. С целью подготовки специалистов в области географических информационных систем и расширения использования спутниковых данных для научных исследований в Национальной академии авиации уже начал действовать учебный центр аэрокосмического мониторинга», - сказал Асадов.