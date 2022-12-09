Использование мобильного интернета абонентами Azercell возросло на 30%!

Компания Azercell, приступившая в августе этого года к реализации масштабного проекта по модернизации и расширению своей сети, продолжает работу в этом направлении.

Успешно завершив очередной этап проекта, компания установила 38 новых базовых станций в Баку и на Абшероне, а также 19 базовых станций в регионах. Кроме этого, были проведены работы по усовершенствованию более 900 базовых станций по всей стране. Действие новых базовых станции охватило Гейчайскую, Астаринскую, Агдашскую, Гусарскую, Ярдымлинскую, Кюрдамирскую, Исмаиллинскую, Шекинскую, Шабранскую и Габалинскую зоны. В результате принятых мер по увеличению емкости сети в III квартале текущего года наблюдался рост объема, потребляемого абонентами интернет-трафика на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Считая приоритетом расширение качественной сети мобильной связи на освобожденных землях, Azercell ввел в эксплуатацию в этих районах 3 новые базовые станции и провел работы по усовершенствованию около 60 станций.

Следует отметить, что сегодня в освобожденном от оккупации Карабахе действует более 90 базовых станций Azercell, а сеть оператора охватывает Шушинский, Агдамский, Физулинский, Джебраильский, Зангиланский, Губадлинский и Кельбаджарский районы, поселки Истису, Гадрут, Суговушан, а также села Ходжавендского и других районов. Только в Лачинском районе оператор мобильной связи установил более 10 базовых станций, что позволило обеспечить услуги мобильной связи в селах Забух, Сус и других.

Наряду с этим Azercell продолжает применять «зеленые» технологии в целях защиты окружающей среды в Карабахе и планирует до конца 2023 года ввести в действие в освобожденных районах 35 базовых станций, работающих на солнечной энергии. Отметим, что две «зеленые» станции уже были сданы в эксплуатацию в Губадлы и Джебраиле.