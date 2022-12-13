Тарифы на радиочастоты будут определяться министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Тарифы на радиочастоты будут устанавливаться министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на постановление Кабмина, это нашло отражение в изменении в Правило по выделению, регистрации, использованию радиочастот и установлению платежей.

На радиочастоты, используемые в гражданских целях, устанавливаются разовые и срочные (ежемесячные или годовые) тарифы с учетом их назначения, числа, полосы и эксплуатируемых радиоэлектронных средств. Согласно изменению, установление тарифов будет осуществляться министерством цифрового развития и транспорта по согласованию с министерством экономики и министерством финансов с учетом количества номиналов радиочастот (каналов), технических показателей используемых радиоэлектронных средств и т.д.

До этого установление тарифов в данной сфере осуществлялось Тарифным (ценовым) советом.

(Перевод: Фидан Мустафаева)