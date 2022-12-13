Azercell представляет eSIM!

Следуя своей стратегической цели «Упрощаем доступ, расширяем возможности», компания «Azercell Telecom» продолжает продвигать современные цифровые методы обслуживания абонентов. Представленная Azercell услуга eSIM является очередным шагом в оцифровке своих продуктов и услуг, которая дает абонентам большую гибкость и совершенствует их клиентский опыт.

Абоненты, желающие перевести свой действующий номер Azercell на eSIM, могут бесплатно и безопасно активировать услугу посредством платформы on-line продаж www.azercellim.com, используя одноразовый OTP код, отправленный с помощью SMS в качестве альтернативы личной подписи пользователя.

Абоненты также могут осуществить перевод номера в пунктах продаж оператора. Следует отметить, что первичная смена симкарты на eSIM для всех абонентов будет бесплатна. За последующие операции по смене SIM карты, производящиеся по той или иной причине, будет взиматься регулярная плата.

Новые покупатели eSIM-номеров Azercell могут оформить услугу в дилерских магазинах оператора или сделать это в on-line режиме, используя персональную цифровую подпись SİMA, в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики. SİMA - цифровая подпись, на основе облачной технологии, разработанной компанией AzInTelecom при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики юридически равносильна ручной подписи.

eSIM номера, предлагаемые Azercell имеют несколько уровней интегрированной безопасности и протокол аутентификации.

eSIM имеет множество преимуществ перед обычными SIM-картами. Она обеспечивает безопасность данных пользователя в случае утери, кражи или повреждения мобильного устройства, а также поддерживает возможность удобного переноса нескольких номеров на один телефон без необходимости их физического подключения. Карта eSIM также безвредна для окружающей среды, отвечая тем самым современным требованиям в области устойчивого развития.