Представители СМИ посетилифабрику по производству билетов “Poz-Qazan” в Великобритании - (ФОТО/ВИДЕО)

ОАО «Азерлотерея» организовало визит для представителей СМИ в город Лидс (Великобритания) на фабрикукомпании «Scientific Games» по производству мгновенных лотерей.

Делегация ознакомилась с процедурой производства и печати билетов “Poz-Qazan” на фабрике «Scientific Games» в Лидсе. Лотерейные билеты производятся на современном технологическом оборудовании и без человеческого вмешательства в соответствии со стандартами Всемирной ассоциации лотерей (WLA). Журналисты, участвовавшие в поездке, получили исчерпывающие ответы на интересующие их вопросы.

Председатель Правления ОАО «Азерлотерея» Зафер Реисоглу отметил, что “Scientific Games” является одной из ведущих компаний в сфере лотерейной индустрии: «ОАО «Азерлотерея» осуществляет свою деятельность на принципах оперативности, прозрачности, безопасности, доверия и с соблюдением условий «Играй с ответсвенностью» «». Для этого мы сотрудничаем с «Scientific Games» - одной из ведущих мировых компаний, лидера в своей области».

Вице-президент по международным связям "Scientific Games" Кевин Андерсон не скрывал своего удовлетворения от высокого уровня сотрудничества с ОАО «Азерлотерея»: «Мгновенные лотереи “Poz-Qazan”, организованные при нашей технической поддержке тиражные лотереи, мгновенные лотереи, разыгрываемые в виртуальной среде, и ставки на спорт – это те сферы где мы тесно сотрудничаем с ОАО «Азерлотерея». Мы очень довольны этим сотрудничеством. Между нашими компаниями надлюдается высокий уровень содействия и взаимопонимания».

Опираясь на международный опыт ОАО «Азерлотерея» сотрудничает с "Scientific Games", которая занимает важное звено в мировой лотерейной индустрии. «Scientific Games", , с 1973 года стала известна разработкой первых в мире безопасных лотерейных игр. Компания сотрудничает с более чем 130 организаторами лотерей в более чем 50 странах мира. Все мгновенные лотерейные билеты ОАО «Азерлотерея» разрабатываются и печатаются на фабрике компании, который находится в Великобритании.

Следует отметить, что ОАО «Азерлотерея» является членом ведущей мировой организации азартных игр - Всемирной ассоциации лотерей (WLA) и Европейской ассоциации лотерей и тото (EL).

https://www.youtube.com/watch?v=LfQOwv9YiqA&ab_channel=Az%C9%99rlotereyaTV